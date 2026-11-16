Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme riskini artırıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Kolesterol, ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudun tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için kanda belirli miktarda olması gereken kolesterolün yüksekliği, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterol adı verilen LDL'yi yükseltirken sağlıklı bir yaşam tarzı bu değeri düşürüyor ve iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL'yi istenilen seviyeye çıkartıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.