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Yüksek kolesterol kalp krizi ve inme riskini artırıyor: Uzmanından kalbi koruyan beslenme önerileri

Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme riskini artırırken beslenme alışkanlıkları da büyük önem taşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterolü kontrol altında tutmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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Yüksek kolesterol kalp krizi ve inme riskini artırıyor: Uzmanından kalbi koruyan beslenme önerileri

Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme riskini artırıyor. Çözüm, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Doç. Dr. Hatice Betül Erer, "Fast food'dan uzak durun. Fındık, fıstık tüketin" diyor.

Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme riskini artırıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme riskini artırıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Kolesterol, ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudun tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için kanda belirli miktarda olması gereken kolesterolün yüksekliği, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterol adı verilen LDL'yi yükseltirken sağlıklı bir yaşam tarzı bu değeri düşürüyor ve iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL'yi istenilen seviyeye çıkartıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterolü yükseltiyor.Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterolü yükseltiyor.

HALSİZLİK EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Kolesterol sessiz ilerliyor. Hemen hiçbir hastada kolesterol yüksekliği sadece muayeneyle anlaşılmıyor. Aşırı yükseldiği durumlarda ise göz kapakları, el ve tendonlarda sarı renkli yağ bezeleri, halsizlik, ayak ve bacaklarda uyuşma, yaraların geç iyileşmesi ve ciltte solgun görünüm ile belirti veriyor.

Düzenli egzersiz yapmak, kötü kolesterolün düşürülmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.Düzenli egzersiz yapmak, kötü kolesterolün düşürülmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

SADECE İLAÇ YETMEZ

Kolesterol yüksekliği tedavisinin mutlaka yaşam şartlarındaki değişiklikle birlikte olması gerekiyor. İlaç tedavisi tek başına yeterli gelmiyor. Dengeli beslenmeye özen göstermek ve egzersiz yapmak gerekiyor.

Aşırı kilo ve hareketsizlik, kolesterol yüksekliği riskini artırıyor.Aşırı kilo ve hareketsizlik, kolesterol yüksekliği riskini artırıyor.

AŞIRI KİLOYA DİKKAT

Yüksek kolesterol, arterlerin duvarlarında (ateroskleroz) tehlikeli kolesterol ve diğer birikintilere yol açıyor. Buradaki birikintiler, atardamarlardaki kan akışını azaltabiliyor. Bu durum, göğüs ağrısı, kalp krizi ve inmeye neden olabiliyor. Kolesterolün yükselmesinde bazı faktörler etkili oluyor. Bunların başında aşırı kilolu olmak, egzersiz yapmayıp hareketsiz yaşamak geliyor.

Beyaz et ve balık tüketimi, sağlıklı beslenme için öneriliyor.Beyaz et ve balık tüketimi, sağlıklı beslenme için öneriliyor.

HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Etlerdeki yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.

Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.

Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler tüketilmemelidir.

Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmelidir.

Balık tüketilmelidir.

Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.

Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.

Pasta, krema, margarin, fırın ürünleri, kızartma yiyecekler ve fast food türü gıdalardan uzak durulmalıdır.

Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler de kötü kolesterolü düşürür.

Kolesterol hakkında doğru bilinen 4 tehlikeli yanlış! Kalp krizi ve inme riskine dikkat
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Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Sağlık

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