Damar duvarında yıllar içerisinde biriken plakların aniden hasar görerek üzerinde pıhtı oluşturması durumunda, daha önce belirgin bir şikayete yol açmamış damarlar bile tıkanabiliyor. Bu nedenle bazı kişilerde hastalığın ilk işareti doğrudan kalp krizi şeklinde görülüyor. İstirahatte başlayan, geçmeyen veya kola, çeneye ya da sırta yayılan göğüs baskısı ile soğuk terleme, bulantı ve nefes darlığı gibi durumlarda kişinin kendi aracıyla yola çıkmak yerine yaşa bakılmaksızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması hayati önem taşıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN RİSK FAKTÖRLERİ VE LİPOPROTEİN(a) DETAYI Genç yaşta kalp damar sağlığını tehdit eden hem değiştirilebilir yaşam tarzı unsurları hem de genetik yatkınlık faktörleri öne çıkıyor. SİGARA VE ELEKTRONİK SİGARA Genç yaşta değiştirilebilen en önemli risk faktörlerinin başında gelen sigara damar iç yüzeyine zarar vererek pıhtılaşmayı artırıyor; elektronik sigara da güvenli bir alternatif oluşturmuyor.