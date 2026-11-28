Gençlerde kalp damar tıkanıklığı riski: Türkiye'de anjiyo olan her 100 hastadan 11'i 45 yaşın altında!
Genç ve kendisini sağlıklı hisseden bireylerde de ciddi kalp damar tıkanıklıkları ortaya çıkabiliyor. Damar duvarında yıllar içinde belirti vermeden biriken kolesterol plakları nedeniyle, özellikle spor yaparken, yürürken veya merdiven çıkarken ortaya çıkan ve dinlenince geçen göğüs ağrısı, baskı ve sıkışma hissi kritik bir sinyal taşıyor. Türkiye'de 2024-2026 yılları arasında kalp krizi nedeniyle anjiyografi uygulanan 905 hastanın 96'sı (yaklaşık yüzde 11) 45 yaşın altında yer alıyor.
Damar duvarında yıllar içerisinde biriken plakların aniden hasar görerek üzerinde pıhtı oluşturması durumunda, daha önce belirgin bir şikayete yol açmamış damarlar bile tıkanabiliyor.
Bu nedenle bazı kişilerde hastalığın ilk işareti doğrudan kalp krizi şeklinde görülüyor. İstirahatte başlayan, geçmeyen veya kola, çeneye ya da sırta yayılan göğüs baskısı ile soğuk terleme, bulantı ve nefes darlığı gibi durumlarda kişinin kendi aracıyla yola çıkmak yerine yaşa bakılmaksızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması hayati önem taşıyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN RİSK FAKTÖRLERİ VE LİPOPROTEİN(a) DETAYI
Genç yaşta kalp damar sağlığını tehdit eden hem değiştirilebilir yaşam tarzı unsurları hem de genetik yatkınlık faktörleri öne çıkıyor.
SİGARA VE ELEKTRONİK SİGARA
Genç yaşta değiştirilebilen en önemli risk faktörlerinin başında gelen sigara damar iç yüzeyine zarar vererek pıhtılaşmayı artırıyor; elektronik sigara da güvenli bir alternatif oluşturmuyor.
AİLE ÖYKÜSÜ VE METABOLİK RİSKLER
Anne, baba veya kardeşte erken yaşta kalp krizi ya da açıklanamayan ani ölüm öyküsü bulunması kritik önem taşırken, yüksek LDL kolesterol, hipertansiyon, diyabet, insülin direnci, hareketsizlik ve karın çevresi yağlanması damar sertliğini hızlandırıyor.
STANDART TESTLERDE GÖRÜNMEYEN GENETİK RİSK — LP(A)
Düzeyinin yüzde 90'dan fazlası genetik faktörlerle belirlenen Lipoprotein(a) [Lp(a)] parçacığı, standart kolesterol testleri normal çıkan kişilerde bile yüksek seyrederek ilave kalp damar riski yaratabiliyor. Güncel kılavuzlarda tüm erişkinlerde yaşam boyunca en az bir kez Lp(a) ölçümü yapılması öneriliyor.
GEREKSİZ TARAMALAR YERİNE DOĞRU KONTROL
Şikayeti olmayan düşük riskli her gence rutin efor testi veya koroner BT anjiyografi yapılması doğru bir yaklaşım oluşturmuyor. Bunun yerine belirtilerin tanınması, aile hekiminde tansiyon, kolesterol paneli, açlık kan şekeri ve HbA1c kontrollerinin yaptırılması, risk profili yüksek kişilerin ise kardiyolog değerlendirmesiyle ileri tetkiklere yönlendirilmesi gerekiyor.