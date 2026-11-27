Sabahları baş ağrısıyla uyananlar dikkat! Diş gıcırdatmanın 4 önemli zararı ve tedavi yöntemleri
Son yıllarda yaygınlaşan diş sıkma, aşırı stres sonucu meydana gelebiliyor. Dt. Destina Suay Sarı, “Baş ağrınızın nedeni, dişlerinizi sıkmanız olabilir” diyor. Diş sıkmanın zamanla diş minesinde aşınmaya, çatlaklara ve kırıklara yol açabileceğini belirten Sarı, tedaviye ilişkin önemli bilgiler veriyor.
Modern çağda günlük yaşamın yoğun temposu, stres ve kaygı gibi etkenler, kişilerin farkında olmadan dişlerini sıkmasına veya uyku sırasında dişlerini gıcırdatmasına neden olabiliyor.
Tıp dilinde 'bruksizm' olarak adlandırılan bu durum, gün içinde 'uyanıklık bruksizmi', uyku sırasında ise 'uyku bruksizmi' şeklinde ortaya çıkabiliyor.
Sabahları çene ağrısı ve yorgunluğuyla uyanmak, baş ağrısı, diş hassasiyeti ve dişlerde aşınma ise önemli belirtiler arasında yer alıyor. Dt. Destina Suay Sarı, diş sıkmanın zararlarını anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
Dişlerin sürekli ve güçlü biçimde birbirine temas etmesi, zamanla diş yüzeylerinde aşınmaya neden olabiliyor. Özellikle dişlerin çiğneme yüzeylerinde belirginleşen bu aşınmalar, diş minesinin zarar görmesine, dişlerin boylarının kısalmasına ve hassasiyet gelişmesine yol açabiliyor.
Dişlerde çatlak ve kırıklar: Bruksizm sırasında ortaya çıkan aşırı kuvvetler, dişlerde mikro çatlaklara ve ilerleyen süreçte kırıklara neden olabiliyor. Özellikle daha önce dolgu veya kanal tedavisi uygulanmış dişler, bu kuvvetlerden daha fazla etkilenebiliyor.
Kaplama, köprü ve implantlarda hasar: Diş sıkma, yalnızca doğal dişleri etkilemiyor. Porselen kaplamalarda ve köprülerde kırılma veya çatlama, implant üstü protezlerde ise vida gevşemesi, materyal aşınması ve bazı durumlarda mekanik kırıklar görülebiliyor. Bu durum, yapılan diş tedavilerinin uzun dönem başarısını olumsuz etkileyebiliyor.
Baş ağrısı ve yüz ağrısı: Özellikle şakak bölgesinde hissedilen baş ağrıları, diş sıkmayla ilişkili olabiliyor. Çiğneme kaslarının aşırı çalışması, şakaklara ve yüzün farklı bölgelerine yayılan ağrılara neden olabiliyor. Sabahları baş ağrısıyla uyanan ve buna çene yorgunluğu eşlik eden kişilerin diş sıkma açısından değerlendirilmesi önem taşıyor.