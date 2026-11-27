Diş sıkma tedavisinde kişiye özel gece plağı ve botoks uygulanabiliyor. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Kaplama, köprü ve implantlarda hasar: Diş sıkma, yalnızca doğal dişleri etkilemiyor. Porselen kaplamalarda ve köprülerde kırılma veya çatlama, implant üstü protezlerde ise vida gevşemesi, materyal aşınması ve bazı durumlarda mekanik kırıklar görülebiliyor. Bu durum, yapılan diş tedavilerinin uzun dönem başarısını olumsuz etkileyebiliyor.

Baş ağrısı ve yüz ağrısı: Özellikle şakak bölgesinde hissedilen baş ağrıları, diş sıkmayla ilişkili olabiliyor. Çiğneme kaslarının aşırı çalışması, şakaklara ve yüzün farklı bölgelerine yayılan ağrılara neden olabiliyor. Sabahları baş ağrısıyla uyanan ve buna çene yorgunluğu eşlik eden kişilerin diş sıkma açısından değerlendirilmesi önem taşıyor.

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