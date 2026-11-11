Sebze, meyve, tam tahıl, baklagil ve balık gibi besinlere ağırlık verilmelidir. Aşırı kalorili, kızartılmış ve işlenmiş gıdalar sınırlandırılmalı; tuz içeriği yüksek besinlerin tüketimi azaltılmalıdır.

Fazla tuz tüketimi, hipertansiyon riskini artırabilir. Bu nedenle yemeklerin tadına bakmadan tuz ekleme alışkanlığından vazgeçmek ve sofrada tuzluk bulundurmamak önemlidir.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtiler ihmal edilmemeli.

6. KALP HASTALIĞINIZ VARSA BELİRTİLERDEKİ DEĞİŞİMİ ÖNEMSEYİN:

Yeni başlayan ya da devam eden göğüs ağrısı, göğüste baskı veya sıkışma, şiddetli nefes darlığı, soğuk terlemeyle birlikte göğüs rahatsızlığı, bayılma ya da ciddi çarpıntıyla birlikte baş dönmesi göz ardı edilmemelidir.

7. TANSİYON, KOLESTEROL VE KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL ETTİRİN:

Hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalıkları riskini artıran önemli etkenlerdir. Bu nedenle hekim kontrollerini aksatmamak ve reçete edilen tedavileri önerildiği şekilde uygulamak gerekir.