Sonbaharda kalbinizi 9 adımda koruyun: Uzmanından Soğuk hava grip ve egzersiz uyarısı
Sonbaharda düşen sıcaklıklar ve değişen yaşam alışkanlıkları kalp sağlığını riske atabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, kalbi korumak için dikkat edilmesi gereken 9 önemli kuralı sıraladı.
Sonbaharla birlikte soğuk hava, solunum yolu enfeksiyonları ve hava kirliliğinin yanı sıra yanlış yaşam alışkanlıkları da kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir Sıtkı Cebeci, sonbaharda kalp sağlığını korumak için alınması gereken 9 önlemi anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
1. AĞIR EGZERSİZDEN KAÇININ:
Özellikle sabah saatlerinde soğuk havada yapılan yoğun fiziksel aktiviteler, kalbin üzerindeki yükü artırabilir. Sabahları ağır egzersizden kaçınmak, ısınma hareketlerini ihmal etmemek ve hava koşullarına uygun giyinmek gerekir.
2. GRİBİ HAFİFE ALMAYIN:
Solunum yolu enfeksiyonları, özellikle kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde kalp krizine dek ciddi sorunlara neden olabilir. El hijyenine dikkat etmek, ortamı havalandırmak, hasta kişilerle teması azaltmak ve aşıları yaptırmak büyük önem taşır.
3. HAVA SOĞUK DİYE EVE KAPANMAYIN:
Fiziksel aktiviteyi bırakmak, kilo artışı ve metabolik risklerin kötüleşmesi gibi sonuçlar doğurabilir. Kalbi korumak için hava koşullarına uyum sağlayacak şekilde giyinmeli, düzenli yürüyüş yapmalı, egzersiz seçenekleri hekimle belirlenmelidir.
4. YEMEKLERE TUZ EKLEMEYİN:
Fazla tuz tüketimi, hipertansiyon riskini artırabilir. Bu nedenle yemeklerin tadına bakmadan tuz ekleme alışkanlığından vazgeçmek ve sofrada tuzluk bulundurmamak önemlidir.
5. DEĞİŞEN BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİN:
Sebze, meyve, tam tahıl, baklagil ve balık gibi besinlere ağırlık verilmelidir. Aşırı kalorili, kızartılmış ve işlenmiş gıdalar sınırlandırılmalı; tuz içeriği yüksek besinlerin tüketimi azaltılmalıdır.
6. KALP HASTALIĞINIZ VARSA BELİRTİLERDEKİ DEĞİŞİMİ ÖNEMSEYİN:
Yeni başlayan ya da devam eden göğüs ağrısı, göğüste baskı veya sıkışma, şiddetli nefes darlığı, soğuk terlemeyle birlikte göğüs rahatsızlığı, bayılma ya da ciddi çarpıntıyla birlikte baş dönmesi göz ardı edilmemelidir.
7. TANSİYON, KOLESTEROL VE KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL ETTİRİN:
Hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalıkları riskini artıran önemli etkenlerdir. Bu nedenle hekim kontrollerini aksatmamak ve reçete edilen tedavileri önerildiği şekilde uygulamak gerekir.
8. KİRLİ HAVALARDA MASKE TAKIN:
Hava kirliliği, damar işlevleri ve kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde açık havada geçirilen süreyi ve yoğun dış ortam egzersizini azaltmak, uygun koruyucu maske kullanmak faydalıdır.
9. TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN, PASİF İÇİCİLİKTEN, E-SİGARADAN VE ALKOLDEN UZAK DURUN:
Bunlar damar yapısına zarar vererek kalp ve damar hastalıkları riskini artırabilir. Kalp sağlığını korumak için kötü alışkanlıkları bırakmak gerekir.