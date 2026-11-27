Kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi?

YOĞURDU sevdiğin için ben de senin tercihini çok sevdim. Ben yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım. Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine mutlaka bakarım.

Plastik kaplarda alacaksam. Plastik kabın altındaki numaraya bakarım. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz.

PANİK YAPMA

Eklem ağrılarım vardı. Doktora gittim. RF diye bir tahlil yaptı. Biraz yüksek çıktı. Romatizma hastası mıyım?

Panik yok. Romatizma hastası dememiz için şikayet, muayene bulguları ve bazı tahliller gerekir. RF testinin sonucunu belirtmemişsin. RF demek, Romatoid faktör dediğimiz bir testin baş harflerinden oluşan kısaltma demektir. Romatoid faktör, sağlıklı insanlarda da yüzde 5-15 oranında olabilir. Tüberküloz ve Hepatit C enfeksiyonu gibi bazı mikrobik hastalıklardan sonra da pozitif olabilir. RF testi normalken de Romatizma hastalığı olabilir. Yani romatizma hastalıkları takiple tanının netleştiği hastalıklardır.