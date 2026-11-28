Karnı ağrıyanlar, şişkinlik ve gaz sorunu yaşayanlar dikkat! Uzmanından 7 kritik öneri
Karın ağrısından şişkinliğe, kabızlıktan kronik yorgunluğa kadar birçok şikayete neden olabilen hassas bağırsak sendromu, yaşam kalitesini düşürüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Şatır, hastalığın sinyallerini, tedavi yöntemlerini ve şikayetleri hafifletecek 7 öneriyi sıraladı.
Halk arasında "Hassas Bağırsak Sendromu" olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu, bağırsak hareketlerinde ortaya çıkan değişimle karakterize oluyor. Genellikle ömür boyu devam eden sendrom; karında ağrı, gaz ve şişkinliğin yanı sıra kabızlık gibi sorunlara yol açarak günlük yaşamı adeta kâbusa çevirebiliyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Şatır, kesin bir çözümü olmasa da semptomların tedaviyle büyük oranda hafifletilebildiğine dikkat çekiyor. Şunları söylüyor:
BU ŞİKAYETLERE DİKKAT
Özellikle son üç aydır ortalama olarak haftada en az bir gün yineleyen karın ağrısıyla birlikte dışkılama sıklığında ve görünümünde değişiklikler yaşanması, gaz ve şişkinlik bu sendromu düşündürüyor. Depresyon, anksiyete, fibromiyalji, kronik yorgunluk ve baş ağrısı gibi bağırsak dışı semptomlar da eşlik edebiliyor. Bu tür şikâyetlerde gecikmeden hekime başvurmak, sosyal ve iş gücü kayıplarının önüne geçecektir.
BASAMAKLI TEDAVİ UYGULANIYOR
Hassas bağırsak sendromu'nu tümüyle ortadan kaldıran bir tedavi protokolü mevcut değil. Ancak semptomların şiddetini azaltmaya yönelik basamaklı tedavi yaklaşımı var.
Diyet, ilaç tedavisi ve psikoterapi olmak üzere farklı tedavi yöntemlerinden hasta için uygun olanlara başvuruluyor. Beslenme ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmesi, tedaviden etkin sonuç alınmasını sağlıyor.
GEÇ YEMEK YEMEYİN
Her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapın.
Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenin, fast food tarzı beslenmekten kaçının.
Sık sık fakat küçük öğünler tüketin. Besinleri yavaş ve iyi çiğnemeye özen gösterin.
Geç saatlerde yemek yememeye dikkat edin.
Yağlı ve baharatlı gıdalar ile kafein tüketimini azaltın.
Yeterli miktarda su içmeyi alışkanlık edinin.
Sigara ve alkolden uzak durun.