Halk arasında "Hassas Bağırsak Sendromu" olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu, bağırsak hareketlerinde ortaya çıkan değişimle karakterize oluyor. Genellikle ömür boyu devam eden sendrom; karında ağrı, gaz ve şişkinliğin yanı sıra kabızlık gibi sorunlara yol açarak günlük yaşamı adeta kâbusa çevirebiliyor.

Hassas bağırsak sendromu, karın ağrısı, gaz ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabiliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Şatır, kesin bir çözümü olmasa da semptomların tedaviyle büyük oranda hafifletilebildiğine dikkat çekiyor. Şunları söylüyor: BU ŞİKAYETLERE DİKKAT Özellikle son üç aydır ortalama olarak haftada en az bir gün yineleyen karın ağrısıyla birlikte dışkılama sıklığında ve görünümünde değişiklikler yaşanması, gaz ve şişkinlik bu sendromu düşündürüyor. Depresyon, anksiyete, fibromiyalji, kronik yorgunluk ve baş ağrısı gibi bağırsak dışı semptomlar da eşlik edebiliyor. Bu tür şikâyetlerde gecikmeden hekime başvurmak, sosyal ve iş gücü kayıplarının önüne geçecektir.