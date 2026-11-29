Hocam, çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Nelere dikkat edeyim?

ÇAY, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

GUTA DİKKAT ET

6 aydır ne yaparsam yapayım gutum çıkıyor. 2-3 gün hareket edemez hale geliyorum. Ne yapsam tekrarlıyor. Ne yapmalıyım?

GUT hastalığı hayat tarzı, alışkanlıklar ve sofra zevki değişmezse tekrarlar. Diyetisyene git. Listeni al. Yapmazsan ilaçlardan ilaç beğen. Stres-sıkıntı-kaygı-korku varsa gut azar. Uykunu düzenle. Düzenli su iç. Fazla kilon varsa ver. Gut hastalığında atak öncesi ve atak tedavisi vardır. Hedef kan ürik asit seviyesini 6 mg/ dL'nin altında tutmaktır. Atak sırasında ağrı ve mikropsuz iltihabı düzeltmek için steroid olmayan ilaçlardan verilir. Doktorunun önerdiği ilaçları kullan.

HAREKET ETMELİSİN

Kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

BAZI gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.

PROSTAT UYARISI

3 haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanıyor. Sol kasığım da ağrıyor. Neden olabilir?

İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar erkeklerde idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme- yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrılar da olabilir. Mutlaka Üroloji Uzmanı'nın görmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden muayene ol.

TEK BAŞINA YETMEZ

Bitkisel tedaviler (fitoterapi) veya ozon terapisi ile hipotiroidimi tamamen iyileştirebilir miyim? İlaçlarımı bırakabilir miyim?

FİTOTERAPİ (örneğin, kan dolaşımını destekleyen veya bağışıklığı dengeleyen bitkiler) ve ozon terapi, bağışıklık sistemini düzenlemek, enerji seviyelerini artırmak ve genel sağlığı desteklemek için kullanılabilen değerli tamamlayıcı yöntemlerdir. Doktor kontrolünde ilaç tedavisi ile birlikte uygulama yapılır. Yani sakın ilaç tedavilerini tamamen bırakarak diğer tedavileri tek başına uygulamayın.