Bir porsiyonu peynirden daha fazla kalsiyum barındıran 7 gıda: Çoğu mutfağınızda zaten var!
Kemik sağlığını korumak denince akla ilk olarak kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynir geliyor. Ancak standart bir dilim peynir, yetişkin bir bireyin günlük 1.000 miligramlık kalsiyum ihtiyacının yalnızca yüzde 15'ini karşılayabiliyor. Üstelik süt ürünlerinden uzak duranlar veya vegan beslenenler için de güçlü seçenekler mevcut. İşte tek bir porsiyonuyla dilim peyniri geride bırakan ve günlük hedefe ulaşmayı kolaylaştıran o 7 besin...
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