Peynir çeşitlerinin besin değerleri birbirinden farklı olsa da yaklaşık 28 gramlık tek bir dilim peynir ortalama 155 miligram kalsiyum içeriyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) verilerine göre yetişkin bir bireyin günlük alması gereken kalsiyum miktarı 1.000 miligram seviyesinde bulunuyor. Bu da tek bir dilim peynirin günlük ihtiyacın yalnızca yüzde 15'ini karşıladığı anlamına geliyor. Verywell Health'in yazısına göre günlük kalsiyum hedefini yakalamak için bir porsiyonu peynirden bile daha fazla kalsiyum barındıran alternatif besinlerden yararlanmak mümkün.