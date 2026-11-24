Bilinçsiz bitki çayı tüketimi, böbrek ve karaciğer sağlığını tehdit edebiliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BEKLENMEZ

Başta karaciğer ve böbrek toksisitesi olmak üzere acil diyaliz ihtiyacı oluşturabilecek çok ciddi sonuçlarla polikliniklerde ve acilde bu bireylerle karşılaşıyoruz. Hayati risk oluşturmakta. C vitamini takviyesinin üst solunum yolu enfeksiyonunu önlediğine dair herhangi bir kanıt elimizde yok. Magnezyum çok popüler, eksikliği de çok sık beklediğimiz bir durum değil. Vücut ihtiyacı kadarını bağırsağımızdan emiyor. Çok yüksek doz aldığınızda ihtiyacınız düşük miktardaysa yüzde 70'inden fazlası zaten bağırsağımızdan atılacak. A vitamini yağda çözünen bir vitamin. Yüksek dozda alınan E vitamini kardiyovasküler riskimizi çok ciddi oranda artırıyor.