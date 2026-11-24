Her bitki çayı masum değil! Çin çayı içti, diyaliz hastası oldu: Uzmanından kullanım uyarısı
Masum sanılan bitki çayları, bilinçsiz tüketildiğinde geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Doç. Dr. Müge Bilge'nin anlattığı çarpıcı vaka, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Üst solunum yolları rahatsızlıklarının yaşandığı bugünlerde hekim önerisi olmadan bitki çayı kullananlar artıyor. Doç. Dr. Müge Bilge, "Çin çayı kullanımıyla hemodiyaliz hastası olan kişi var. Bitki çayı içmeden önce hekime danışılmalı" diyor. Bitki çayları, gıda takviyesi gibi ürünlerin bilinçsiz kullanımı sağlık problemlerini beraberinde getirebiliyor. Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Müge Bilge, hekim kontrolü dışında tüketilen ürünlerin kullanılan ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çekiyor.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BEKLENMEZ
Başta karaciğer ve böbrek toksisitesi olmak üzere acil diyaliz ihtiyacı oluşturabilecek çok ciddi sonuçlarla polikliniklerde ve acilde bu bireylerle karşılaşıyoruz. Hayati risk oluşturmakta. C vitamini takviyesinin üst solunum yolu enfeksiyonunu önlediğine dair herhangi bir kanıt elimizde yok. Magnezyum çok popüler, eksikliği de çok sık beklediğimiz bir durum değil. Vücut ihtiyacı kadarını bağırsağımızdan emiyor. Çok yüksek doz aldığınızda ihtiyacınız düşük miktardaysa yüzde 70'inden fazlası zaten bağırsağımızdan atılacak. A vitamini yağda çözünen bir vitamin. Yüksek dozda alınan E vitamini kardiyovasküler riskimizi çok ciddi oranda artırıyor.
GÜNDE 2 POŞETİ GEÇMEMEK GEREKİR
Bitki çayı tüketiminde günlük 2 poşeti geçmemeyi öneriyoruz. C vitamini yerine D vitaminine dikkat çekiyoruz. Özellikle güneş ışığından yararlanamayan kişiler risk altında. D vitamini seviyesinin 20'nin altında olması, zatürre, yaşlılarda düşme ve ölüm riskini artırabiliyor.
GERİ DÖNÜLMEZ SONUÇLARI OLUR
Kilo vermek amacıyla Çin çayı kullanan 20'li yaşlarda genç bir kadın hasta, akut böbrek yetmezliğiyle hastaneye başvurdu. İçeriği bilinmeyen bu ürünü düzenli kullanan hasta, tedavi sonrasında kalıcı hemodiyaliz hastası oldu. İçeriği bilinmeyen bitki çayları ve karışımlar, alerjik reaksiyonlardan ölümcül tablolara, kalıcı organ hasarına kadar ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
Herhangi bir takviye veya bitkisel ürün kullanılmadan önce mutlaka hekime danışın.