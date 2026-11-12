Zayıflama iğneleriyle kilo verenler dikkat! Uzmanından kas ve eklem sağlığı uyarısı
Zayıflama iğneleriyle kilo verirken tartıdaki rakam kadar kas gücünün korunması da önem taşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, özellikle diz ve kalça sorunu yaşayanların dikkat etmesi gerekenleri anlattı.
Zayıflama iğneleri, uygun kişilerde önemli ölçüde kilo kaybı sağlayabiliyor. Prof. Dr. Fatih Karaaslan, "Kilo verirken kaybedilen kas zamanla sorun olabilir. Özellikle diz ve kalça eklemlerinde sorun yaşayan kişiler dikkat etmeli" diyor.
Son yıllarda zayıflama iğnelerinin kullanımı artıyor. Ancak kilo verme sürecinde gözden kaçırılmaması gereken önemli bir konuyu da kas gücünün korunması oluşturuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, zayıflama iğnelerinin kas ve eklem sağlığı üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler veriyor.
GÜNLÜK HAREKETLERİ ZORLAŞTIRABİLİYOR
Tartıda görülen rakamın azalması tek başına sağlıklı kilo verildiği anlamına gelmemektedir. Özellikle diz ve kalça eklemlerinin vücut ağırlığını taşımasının yanı sıra hareket sırasında dengeli ve güçlü kas desteğine de ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle kilo verme sürecinde yalnızca kaç kilo kaybedildiğine değil, kişinin merdiven çıkarken, sandalyeden kalkarken veya yürürken ne kadar zorlandığına da bakılmalıdır. Kas gücünün azalması, günlük hareketleri zorlaştırabileceği gibi eklem sorunları bulunan kişilerde fonksiyonel kayıplara da neden olabilmektedir.
KİLO KAYBI KIKIRDAĞI YENİLEMİYOR
Bir araştırmada, zayıflama tedavisi uygulanan kişilerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 14 azaldığı, karşılaştırma grubunda ise bu oranın yüzde 3 civarında kaldığı bildirilmiştir. Araştırmada kilo kaybı sağlayan grupta diz ağrısında da daha belirgin azalma görülmüştür. Bu sonuçlar, fazla kilonun azaltılmasının diz eklemleri üzerindeki yükü hafifletebileceğini ve ağrı kontrolüne katkı sağlayabileceğini göstermektedir.
Ancak ağrının azalması, aşınmış eklem kıkırdağının kendiliğinden yenilendiği anlamına gelmemektedir. Zayıflama iğneleri her diz ağrısının tedavisi olarak değerlendirilmemeli ve cerrahi tedavinin alternatifi olarak görülmemelidir.
PROTEİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Kilo verme sürecinde kas kaybını azaltmanın temel yollarından biri beslenme ve fiziksel aktiviteyi birlikte planlamaktır. Yeterli protein alımı kas dokusunun korunması açısından önemlidir. Ancak yalnızca protein tüketmek, kas gücünü korumak için yeterli değildir.
Kasların düzenli olarak çalıştırılması ve kişinin fiziksel kapasitesine uygun egzersizlerin yapılması gerekmektedir. Yürüyüş, günlük hareketliliğin artırılması ve kas güçlendirme egzersizleri bu süreçte önemli katkı sağlamaktadır.