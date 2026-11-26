Başparmak kök eklem kireçlenmesi, yani tıptaki adıyla rizartroz, son yıllarda artış gösteriyor. Başparmağın el bileğiyle birleştiği eklemdeki kıkırdağın aşınmasıyla gelişen hastalık, genellikle cep telefonunun yanlış kullanımıyla tetikleniyor. Geniş ekranlı ve ağır telefonları tek elle tutup başparmakla ekranın her noktasına ulaşmaya çalışmak, bu eklemdeki mekanik yükü artırabiliyor. Tekrarlayan zorlanmalar başparmak kökünde ağrıya yol açarken zamanla kavanoz kapağı açmak, anahtar çevirmek veya telefon tutmak bile zorlaşabiliyor. Son yıllarda akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların günlük yaşamda daha yoğun kullanılması, klavye ve fareyle tekrarlayan hareketlerin yapılması el hastalıklarının daha sık görülmesine neden oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuş, günümüzde elleri tehdit eden 3 hastalığı anlatıyor, el sağlığımıza destek olacak basit ama etkili 7 egzersizi sıralıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

El hastalıkları gençlerde yaygınlaşıyor. (Foto: Takvim Foto Arşiv) GECELERİ ŞİDDETLİ AĞRIYLA UYANIYORSANIZ! Karpal tünel sendromu, el bileğinde dar bir kanaldan geçen median sinirin baskı altında kalmasıyla gelişiyor. Hastalık başparmak, işaret, orta ve yüzük parmağında uyuşma, karıncalanma ve güç kaybıyla kendini gösteriyor. Özellikle geceleri artan ağrı, hastayı uykusundan uyandırabiliyor. Bazı hastalar sabah uyandıklarında ellerini kendilerine ait değilmiş veya iki beton kütleyi hareket ettirmeye çalışıyormuş gibi hissediyor. Hasta zamanla telefon, kahve fincanı veya başka bir eşyayı farkında olmadan elinden düşürebiliyor. Tedavi edilmezse sinirde kalıcı hasar ve başparmak çevresindeki kaslarda erime gelişebiliyor.