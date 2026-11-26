Parmaklarınız kilitleniyor, elleriniz uyuşuyorsa dikkat! Uzmanından el sağlığını koruyan öneriler
Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar hayatı kolaylaştırırken el sağlığını da tehdit ediyor. Gençlerde giderek yaygınlaşan el hastalıklarına karşı uyarılarda bulunan Dr. Mehmet Çavuş, parmaklarda uyuşmadan geceleri uykudan uyandıran ağrılara kadar pek çok belirtiye işaret ederek el sağlığını korumanın yollarını anlattı.
Başparmak kök eklem kireçlenmesi, yani tıptaki adıyla rizartroz, son yıllarda artış gösteriyor. Başparmağın el bileğiyle birleştiği eklemdeki kıkırdağın aşınmasıyla gelişen hastalık, genellikle cep telefonunun yanlış kullanımıyla tetikleniyor.
Geniş ekranlı ve ağır telefonları tek elle tutup başparmakla ekranın her noktasına ulaşmaya çalışmak, bu eklemdeki mekanik yükü artırabiliyor. Tekrarlayan zorlanmalar başparmak kökünde ağrıya yol açarken zamanla kavanoz kapağı açmak, anahtar çevirmek veya telefon tutmak bile zorlaşabiliyor.
Son yıllarda akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların günlük yaşamda daha yoğun kullanılması, klavye ve fareyle tekrarlayan hareketlerin yapılması el hastalıklarının daha sık görülmesine neden oluyor.
Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çavuş, günümüzde elleri tehdit eden 3 hastalığı anlatıyor, el sağlığımıza destek olacak basit ama etkili 7 egzersizi sıralıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
GECELERİ ŞİDDETLİ AĞRIYLA UYANIYORSANIZ!
Karpal tünel sendromu, el bileğinde dar bir kanaldan geçen median sinirin baskı altında kalmasıyla gelişiyor.
Hastalık başparmak, işaret, orta ve yüzük parmağında uyuşma, karıncalanma ve güç kaybıyla kendini gösteriyor.
Özellikle geceleri artan ağrı, hastayı uykusundan uyandırabiliyor. Bazı hastalar sabah uyandıklarında ellerini kendilerine ait değilmiş veya iki beton kütleyi hareket ettirmeye çalışıyormuş gibi hissediyor. Hasta zamanla telefon, kahve fincanı veya başka bir eşyayı farkında olmadan elinden düşürebiliyor. Tedavi edilmezse sinirde kalıcı hasar ve başparmak çevresindeki kaslarda erime gelişebiliyor.
PARMAĞINIZ "TIK" DİYE AÇILIYORSA...
Tetik parmak hastalığı, parmağı büken tendonun ve içinden geçtiği kılıfın kalınlaşıp ödemlenmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Parmak bükülürken veya açılırken takılabiliyor, bir süre kilitli kaldıktan sonra "tık" sesiyle aniden serbest kalabiliyor. Parmak kökünde ağrı ve küçük, sert bir şişlik de hissedilebiliyor.
Saatlerce ekranda gezinmek, sürekli mesaj yazmak ve parmaklara dinlenme fırsatı vermeden tekrarlayan hareketler yapmak yakınmaları tetikleyebiliyor. Kilitlenmenin sıklaşması ve parmağın diğer elle açılmak zorunda kalması hâlinde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Tedaviyle başarılı sonuçlar alınabiliyor.
EL SAĞLIĞI İÇİN BASİT AMA ETKİLİ ÖNERİLER
Klavye ve fare (mouse) kullanırken ön kolunuzla eliniz aynı hizada olsun. Her 30-40 dakikada bir mola vererek ellerinizi klavyeden çekip kollarınızı aşağı doğru serbest bırakın. Telefonda bütün işlemleri başparmakla yapmak yerine iki elinizi veya işaret parmağınızı kullanın. Fareyi (mouse) hafifçe tutun, sıkmayın. Basit bir paket lastiğini parmaklarınızın dışına geçirip parmaklarınızı yavaşça açıp kapatın. Kolunuzu dirseğinizi bükmeden öne uzatın. Diğer elinizle parmaklarınızı nazikçe kendinize doğru çekip 10 saniye bekleyin. Ardından elinizi ters çevirerek hareketi diğer yönde tekrarlayın.
KAVANOZ KAPAĞI AÇARKEN BAŞPARMAĞINIZA AĞRI SAPLANIYORSA...
Başparmak kök eklem kireçlenmesi, yani tıptaki adıyla rizartroz, son yıllarda artış gösteriyor. Başparmağın el bileğiyle birleştiği eklemdeki kıkırdağın aşınmasıyla gelişen hastalık, genellikle cep telefonunun yanlış kullanımıyla tetikleniyor.
Geniş ekranlı ve ağır telefonları tek elle tutup başparmakla ekranın her noktasına ulaşmaya çalışmak, bu eklemdeki mekanik yükü artırabiliyor. Tekrarlayan zorlanmalar başparmak kökünde ağrıya yol açarken zamanla kavanoz kapağı açmak, anahtar çevirmek veya telefon tutmak bile zorlaşabiliyor.
Egzersiz sırasında ağrı, uyuşma veya yakınmalarda artış olursa hareketi bırakın ve hekime danışın.