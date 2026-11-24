Nafiz bey, sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Neyim var benim?

ANLATTIKLARINIZ 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar.

GREYFURT SAKINCALI

50 yaşında tansiyon hastası oldum. Kolesterolüm de yüksek çıktı. İnternette 'Greyfurt suyu içmeyin' diyor. Doğru mu?

GREYFURT suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Kolesterol, tansiyon ve mide ilaçları ile psikiyatri ilaçları, bazı ağrı kesiciler greyfurt suyundan olumsuz etkilenir. Aynı zamanda kalp ritim bozukluğu ilaçları da bu gruba dahildir. Doktoruna danışmadan greyfurt suyu içmen sakıncalıdır.

AĞRILARIM VAR

Nafiz hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?

OZON tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.

BANA BİR ÇARE

İltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum bu hastalığım var. Bana bir çare.

STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir. Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım. Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli.