Damarları rahatlatıp tansiyonu düşürmeye yardımcı olan 10 takviye!
Yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak yalnızca reçeteli ilaçlarla sınırlı değil. Kalsiyumdan sarımsağa kadar doğru dozda alınan 10 doğal takviye, damarları gevşeterek büyük ve küçük tansiyonu düşürmenize yardımcı olabiliyor. Ancak bazı takviyeler kan sulandırıcılarla etkileşime girerken, masum görünen 7 bitkisel ürün ise tansiyonu tehlikeli şekilde yükseltebiliyor. Peki hangi takviye ne kadar alınmalı, tansiyon hastaları hangi bitkisel ürünlerden uzak durmalı?
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