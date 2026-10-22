KALSİYUM

Verywell Health'in derlediği bilgilere ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) kılavuzlarına göre, vücuttaki kalsiyum eksikliği doğrudan yüksek tansiyonla ilişkilendiriliyor. Genellikle kemik sağlığıyla özdeşleştirilen bu mineral, aslında kalp ve damar sistemindeki düz kasların ve sinirlerin düzenli çalışmasında da hayati bir görev üstleniyor.

Nutrients dergisinde 2019 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, kalsiyum alımı yüksek olan kişilerin sistolik (büyük) tansiyonunda, düşük kalsiyum alanlara kıyasla ortalama 2,5 mm Hg düşüş görülüyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) verilerine göre yetişkinlerin gıdalardan ve gerekirse takviyelerden günde yaklaşık 1.300 miligram (mg) kalsiyum alması öneriliyor.

Kalsiyum açısından öne çıkan başlıca besin kaynakları şunlar:

Süt ürünleri: Süt, yoğurt ve peynir

Balıklar: Sardalya ve somon

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Karalahana ve yaprak lahana

Kalsiyum takviyelerinin yan etkileri nadir görülse de özellikle aşırı dozda alındığında gaz, kabızlık ve şişkinlik yapabiliyor.