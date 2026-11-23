Genellikle boğaz yapısına bağlı sebeplerden dolayı gelişen horlamaya Uyku Apne Sendromu eşlik ediyorsa, gündüz uyuklama ve dikkat dağınıklığı, kalp damarlarında tıkanıklık, inme, insülin direnci, tip 2 diyabet ve kanser gibi pek çok önemli sağlık sorunu gelişebiliyor. Göğüs Hastalıkları/Uyku Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, "Horlama haftada üç geceden sık gelişiyorsa, nefes durmaları eşlik ediyorsa, gündüz aşırı uyku hali veya yorgun uyanma sorunu varsa, bir uyku merkezine başvurmak gerekmektedir" diyor. Horlamaya yol açan etkenleri sıralıyor:

Uykuda nefes durması ve gündüz aşırı uyku hâli, uyku apnesinin belirtileri arasında. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) HAVA YOLUNUN DAR OLMASI: Boğazımızın arkasındaki yumuşak damağın sarkık olması, küçük dilin uzayıp büyümesi, alt çenenin küçük ve geride olması, dilin büyük olması, büyük bademcikler, burun kıkırdağında eğrilik ve burun etlerinin büyük olması hava yolunun daralmasına neden olabiliyor. Özellikle alerjik nezle, burun etlerinin şişmesine yol açabiliyor. Uygun hastalar cerrahi tedavi açısından değerlendiriliyor. Bademcik, geniz eti, yumuşak damak veya burun operasyonları uygulanabiliyor. Alerjik nezlesi olan hastalarda ilaç tedavisi, burun etlerine yönelik küçültme işlemleri ve alerjenlere karşı önlemlerin alınması gerekmektedir.