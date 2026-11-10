Astım hastalarına temizlik uyarısı: Çamaşır suyu ve tuz ruhundan uzak durun
Astım hastalarının ev temizliğinde kullandığı bazı ürünler solunum şikâyetlerini artırabiliyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, temizlik sırasında uzak durulması gereken maddeleri ve astım belirtilerini azaltmaya yardımcı önlemleri anlattı.
Astım, en sık görülen solunum yolu hastalıkları arasında yer alıyor. Dünyada yaklaşık 370 milyon kişinin astım hastası olduğu biliniyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, her yaştan insanı etkileyen bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
Hastalığın tekrarlayan nefes darlığı, hırıltılı nefes, göğüste baskı hissi ve öksürüğe yol açtığını söylüyor. Uygun ilaç tedavisinin verilmesiyle astım belirtileri kontrol altına alınabiliyor.
İLAÇ KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ
İlaçların düzenli kullanılması, sigara içilmemesi, obez hastaların kilo vermesi astım şikâyetlerini azaltıyor. Astımlı hastaların yüzde 30-40'ında obezite olduğu biliniyor. Dr. Elkin, şikâyetleri azaltan önerileri sıralıyor:
Ev ve iş yerleri havalandırılmalıdır.
Evcil hayvanlarla temas kurulması durumunda maske takılmalıdır.
Mevsim geçişlerinde polenden korunmak için maske kullanılmalıdır.
Hastanın sigara dumanı ile teması önlenmelidir.
Soba, kızarmış yağ, oda spreyi, boya ve ciladan kaynaklı gazlardan kaçınılmalıdır.
Astım ilaçları, "bağımlılık yapar" diye düşünerek bırakılmamalıdır.
Evde temizlik için tuz ruhu, çamaşır suyu gibi maddeler kullanılmamalıdır.