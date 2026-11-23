Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?



ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.



ASTIM HASTASIYIM



39 yaşındayım. KOAH hastasıyım. Astımlıyım. Ozon sigarayı bırakmama yardımcı olur mu?



SİGARAYI bırakmak kendine yapabileceğin en büyük tedavidir. erken yaşta akciğer çalışması azalmış. Ozon tedavisi bozulmuş akciğer hücrelerinin düzelmesi için yardımcı olabilir. Sigarayı Bırakman için ilk şart "Sigarayı bırakmak istemendir" geri kalan ilaç tedavilerinden daha önemlidir. Ozon tedavisi ile birlikte bitki tedavileri ve mıknatıs detoks dediğimiz manyetik alan tedavisi de nefes kaliteni arttıracaktır.

Günde 2-2.5 litre su iç.



GÜZELLEŞMEK İÇİN...



53 yaşındayım. Yüzümü güzelleştirmek istiyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dolgu mu, botoks mu, PRP mi yaptırayım?



HASTALARIMIZI önce değerlendiriyoruz. Yüz cildinin durumu nasıl? İsteği nedir? İhtiyacı nedir? Beklentilerinin gerçekleşmesini istediği süre ne kadardır? Beden sağlığı nasıl? Bunları belirledikten sonra kişiye özel tavsiyelerimiz oluyor. PRP mikro iğne tekniği ile yüz, boyun, göğüs cildinin yenilenmesini sağlayarak kalıcı sağlıklı cildimiz olmasına destek olur. Dolgu ve botoks tekrar tekrar yapılması gereken belirli süre içinde etkisi görülen uygulamalardır. Bazı hastalarımıza her ikisini hatta üçünü de uygulayabiliyoruz. Önce doktorunuzu seçin. Sonra planınızı belirleyelim.



KANSER PANİĞİ!



30 yaşındayım. Annemde guatr vardı. Ben de ultrason çektirdim. Bir tane 4 milim nodül buldular. Kanser olur mu?



TİROİT bezinde nodül sık görülür. Hemen kanserden şüphelenilmez. Biyopsi için 10 mm ve ek özellikler beklenir. Anlattıklarınıza bakılırsa bunlar sizde yok. Hastalarımızda iyot eksikliği, sigara, alkol, kara lahana gibi guatrojenik maddeler, gebelik, IGF-1, Otoimmün tiroidit nodül oluşumuna neden olabilir. Ultrasonla takip, gereğinde biyopsi yapılarak o ihtimal oluşursa tedavi planı yapılabilir. Düzenli takip edileceğin doktorunu bul.



BOL SU İÇMELİSİN



Eşim 61 yaşında. 1 ay önce kalp krizi geçirdi. Ameliyat edemiyorlar. İlaçlarını alıyoruz. Başka tavsiyeniz olur mu?

MUTLAKA hastalığına uygun beslensin. Diyetisyenden kalp koruma protokolü edinin. Stres sıkıntı kontrolü şart. Ruh sıkıntısı beden hastalığını arttırır. Yeterli ve kaliteli uyumalı. Su tüketimi idrar renginin berrak açık sarı olacağı kadar olmalı. Yapılan çalışmalarda ozon tedavisi uygulamalarının tıkanan damar.