Menopoz doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Hangi gıdaları yesek kemik güçlenir?

BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir. Bir orta boy su bardağı (200 cc) süt veya yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur.

TEK BAŞINA YETMEZ

Bitkisel tedaviler (fitoterapi) veya ozon terapisi ile hipotiroidimi tamamen iyileştirebilir miyim? İlaçlarımı bırakabilir miyim?

FİTOTERAPİ (örneğin, kan dolaşımını destekleyen veya bağışıklığı dengeleyen bitkiler) ve ozon terapi, bağışıklık sistemini düzenlemek, enerji seviyelerini artırmak ve genel sağlığı desteklemek için kullanılabilen değerli tamamlayıcı yöntemlerdir. Doktor kontrolünde ilaç tedavisi ile birlikte uygulama yapılır. Yani sakın ilaç tedavilerini tamamen bırakarak diğer tedavileri tek başına uygulamayın.



STRES ETKİLER

Ha bire tansiyonum değişiyor. Hastaneye geldiğimde fırlıyor, eve gidiyorum normal çıkıyor. Ne oluyor? Bende mi bir şey var. Bu bir hastalık mı?

EVET, bu durumun bile tıpta bir adı var: "Beyaz Önlük Hipertansiyonu". Panik yapma. Hastane veya hekim korkusuna bağlı stres, tansiyonunuzun geçici olarak yükselmesine neden olur. Bu masum bir durum gibi görünse de, önemli bir uyarı işaretidir! Yapılan çalışmalar, beyaz önlük hipertansiyonu olan kişilerin ileride kalıcı hipertansiyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Hemen bir ev tansiyon aleti edin ve düzenli ölçümler yapın. Bu kayıtları muayeneye getirdiğinizde, gerçek tansiyon değerlerinizi görerek çok daha doğru bir tedavi planı yapabiliriz. Gerilme.