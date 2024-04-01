60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇETİN 7 %0.06 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET NİHAT ATA 77 %0.09 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BANU KARAHAN 247 %0.12 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK 12 %0.10 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ ÇINAR 13 %0.08 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHİM KÖYLÜ 57 %0.37 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİDAN BENGÜL 11 %0.07 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞUKAN ERTAN 91 %0.12 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN DİKMEN 5 %0.04 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU 48 %0.55 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYSUN TANKUT 107 %0.10 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE NESRİN KILIÇAY 292 %0.08 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜNEŞ 6 %0.05 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZLIŞAH GEÇGEL 12 %0.10 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YAĞRI 147 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı