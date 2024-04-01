|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇETİN
|7
|%0.06
|Detay
|
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET NİHAT ATA
|77
|%0.09
|Detay
|
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BANU KARAHAN
|247
|%0.12
|Detay
|
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK
|12
|%0.10
|Detay
|
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ ÇINAR
|13
|%0.08
|Detay
|
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHİM KÖYLÜ
|57
|%0.37
|Detay
|
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİDAN BENGÜL
|11
|%0.07
|Detay
|
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞUKAN ERTAN
|91
|%0.12
|Detay
|
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN DİKMEN
|5
|%0.04
|Detay
|
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
|48
|%0.55
|Detay
|
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYSUN TANKUT
|107
|%0.10
|Detay
|
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE NESRİN KILIÇAY
|292
|%0.08
|Detay
|
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜNEŞ
|6
|%0.05
|Detay
|
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZLIŞAH GEÇGEL
|12
|%0.10
|Detay
|
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YAĞRI
|147
|%0.08
|Detay