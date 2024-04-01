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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:25
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.39
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.18
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %94.23
0 %0 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL UÇAK 29 %0.33 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
0 %0 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı