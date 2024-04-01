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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP DEVECİ 1 %0.01 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURABİ AKYÜREK 26 %0.06 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN KURTOĞLU 202 %0.12 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE DEMİR 20 %0.11 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR JALE YATBAZ 31 %0.07 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM AŞKIN KARASOY 13 %0.05 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ALPDÜNDAR 26 %0.08 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET ÇALIŞKAN 87 %0.25 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANZER ÖZDEMİR 6 %0.10 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACER ÇUKUR 2 %0.07 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE ÇETİN 27 %0.07 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇOBAN 18 %0.07 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN BİLGİN 212 %0.07 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT MÜNİROĞLU 107 %0.12 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANİFE YALÇIN 33 %0.09 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHALİK PAMİR UÇANER 22 %0.05 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YÜKSER 120 %0.08 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZBAY 266 %0.10 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YİĞİT 60 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı