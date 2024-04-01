|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÖKÇAYIR
|16
|%0.09
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
|CUMA DAL
|20
|%0.06
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEVGİ GÖREN
|2
|%0.03
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH YILDIZ
|33
|%0.04
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEYLA DAL
|9
|%0.05
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE BAKIŞGAN
|20
|%0.10
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GÖREN
|338
|%0.09
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %98.34
|SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU
|221
|%0.07
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KOZAN
|3
|%0.02
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