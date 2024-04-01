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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:20
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÖKÇAYIR 16 %0.09 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
CUMA DAL 20 %0.06 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ GÖREN 2 %0.03 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YILDIZ 33 %0.04 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEYLA DAL 9 %0.05 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE BAKIŞGAN 20 %0.10 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÖREN 338 %0.09 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %98.34
SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU 221 %0.07 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KOZAN 3 %0.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı