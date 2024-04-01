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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:20
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %98.10
AHMET ÇETİNTAŞ 42 %0.12 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SARAL 3 %0.07 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖNER 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
HALİS ÖZKAN 16 %0.41 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
MESUT YILAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ATAR 5 %0.07 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %81.93
ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ 21 %0.16 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
HÜSAMETTİN ÖZHAN 7 %0.06 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
DÜNDAR TOSUN 35 %0.30 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUSİ ERBAŞ 1 %0.02 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %86.93
ADİL KARADENİZ 77 %0.25 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
YALÇIN VARAL 3 %0.07 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
AHMET GÜNDÜZ 13 %0.09 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
KADİR HORZUM 7 %0.07 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.41
SABRİ KASAPOĞLU 163 %0.08 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.47
MÜZEYYEN SUSAR 206 %0.12 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
ALİ DİRENÇ 13 %0.11 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
YAŞAR KAYA 6 %0.07 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
REMZİ PAYİR 22 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı