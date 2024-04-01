|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %98.10
|AHMET ÇETİNTAŞ
|42
|%0.12
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SARAL
|3
|%0.07
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ÖNER
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
|HALİS ÖZKAN
|16
|%0.41
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|MESUT YILAN
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ATAR
|5
|%0.07
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %81.93
|ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ
|21
|%0.16
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
|HÜSAMETTİN ÖZHAN
|7
|%0.06
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
|DÜNDAR TOSUN
|35
|%0.30
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUSİ ERBAŞ
|1
|%0.02
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %86.93
|ADİL KARADENİZ
|77
|%0.25
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
|YALÇIN VARAL
|3
|%0.07
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %74.36
|AHMET GÜNDÜZ
|13
|%0.09
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KALE
Açılan Sandık Oranı %77.05
|KADİR HORZUM
|7
|%0.07
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.41
|SABRİ KASAPOĞLU
|163
|%0.08
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %89.47
|MÜZEYYEN SUSAR
|206
|%0.12
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %64.77
|ALİ DİRENÇ
|13
|%0.11
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %90.00
|YAŞAR KAYA
|6
|%0.07
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %94.44
|REMZİ PAYİR
|22
|%0.09
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