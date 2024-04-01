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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:20
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %92.31
METİN GÜRLEK 10 %0.03 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %94.05
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %97.08
ŞEBNEM DİLŞEN 14 %0.02 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %98.77
MURAT SOYER 23 %0.12 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %98.14
MEHMET AZAZİ 20 %0.03 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
EDİP BİÇER 6 %0.03 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BEBEK 136 %0.11 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.78
GÖNÜL GÖKKAN KURTUL 51 %0.10 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
SADIK KARAKAŞ 3 %0.04 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BEDİR 24 %0.10 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
ATİYE DÖNER 82 %0.13 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı