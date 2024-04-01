|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|METİN GÜRLEK
|10
|%0.03
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %94.05
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %97.08
|ŞEBNEM DİLŞEN
|14
|%0.02
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %98.77
|MURAT SOYER
|23
|%0.12
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %98.14
|MEHMET AZAZİ
|20
|%0.03
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %64.18
|EDİP BİÇER
|6
|%0.03
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BEBEK
|136
|%0.11
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %98.78
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|51
|%0.10
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
|SADIK KARAKAŞ
|3
|%0.04
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BEDİR
|24
|%0.10
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.75
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %98.92
|ATİYE DÖNER
|82
|%0.13
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %94.29
|0
|%0
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