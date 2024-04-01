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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %90.58
FIRAT ARKALI 115 %0.10 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %87.17
AYKUT BABACAN 33 %0.09 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL BORA BOZKURT 3 %0.04 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUZAN FALCIOĞLU 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %89.54
ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR 52 %0.06 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN CENGİZ 13 %0.07 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ŞUVAK 204 %0.18 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
REFAH TOPÇU 44 %0.12 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
TÜLAY ETİLER 78 %0.10 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %94.68
MURAT ÜNSAL 234 %0.13 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %91.32
NURİYE TÜRKOĞLU 165 %0.11 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.49
MUSTAFA CENGİZ YILMAZ 189 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı