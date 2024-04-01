|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇAL
|18
|%0.17
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.27
|MUSA CECO
|50
|%0.03
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.63
|MUSTAFA REŞİT BAŞBAY
|180
|%0.08
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %97.38
|İSA ALTUN
|126
|%0.06
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %94.74
|EMİNE SAĞLAM AKFIRAT
|189
|%0.05
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.84
|SÜLEYMAN ALPAYDİN
|137
|%0.04
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %80.36
|GÖKHAN DEVELİ
|92
|%0.09
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.42
|METİN URAL
|136
|%0.06
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
|ÖMER ULUOCAK
|68
|%0.04
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.49
|AYHAN İLHAN
|116
|%0.12
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %99.11
|HAKAN EKİZ
|130
|%0.09
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.50
|GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU
|113
|%0.05
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %96.39
|YİĞİT YAZGILI
|90
|%0.08
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.15
|GÜNEŞ BATUM
|99
|%0.06
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
|MEHMET KURNAZ
|19
|%0.04
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.14
|SONGÜL ÇAĞLAR
|100
|%0.07
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %99.78
|MURAT YÜKSEL
|147
|%0.06
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %88.44
|MEHMET KÜRŞAT BOZKURT
|288
|%0.07
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %89.27
|SAİM MEHMET SUBAŞI
|133
|%0.06
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %96.08
|GÖKAY ATİLLA BOSTAN
|151
|%0.08
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.71
|YUSUF FEYZİOĞLU
|200
|%0.08
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.82
|EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU
|62
|%0.04
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.60
|MEHMET ÇEVİK
|228
|%0.08
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %94.69
|NEVZAT GÜRSOY
|110
|%0.05
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %97.01
|VEFA TÜRKSEVER
|228
|%0.08
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %94.47
|SERKAN ERGEN
|181
|%0.04
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.62
|UFUK ÖZGEN
|298
|%0.10
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT USTA
|102
|%0.02
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.12
|SEMRA GÜMRÜKÇÜ
|113
|%0.05
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %88.24
|AYSEL KORKMAZ
|116
|%0.06
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ÇETİNKAYA
|10
|%0.03
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
|ZAFER ALPUĞAN
|50
|%0.05
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %90.77
|CEMAL AKYILDIZ
|113
|%0.08
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %95.13
|İBRAHİM TOKGÖZ
|63
|%0.04
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.59
|SERDAR MAŞA
|136
|%0.05
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %94.88
|ZERRİN ÖZTÜRK
|125
|%0.08
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.82
|YUNUS AKTÜRK
|313
|%0.08
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %91.55
|NURAY KAYA SOLMAZ
|177
|%0.06
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY EKMEN
|64
|%0.05
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