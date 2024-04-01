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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇAL 18 %0.17 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.27
MUSA CECO 50 %0.03 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.63
MUSTAFA REŞİT BAŞBAY 180 %0.08 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %97.38
İSA ALTUN 126 %0.06 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %94.74
EMİNE SAĞLAM AKFIRAT 189 %0.05 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.84
SÜLEYMAN ALPAYDİN 137 %0.04 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %80.36
GÖKHAN DEVELİ 92 %0.09 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.42
METİN URAL 136 %0.06 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.83
ÖMER ULUOCAK 68 %0.04 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %96.49
AYHAN İLHAN 116 %0.12 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %99.11
HAKAN EKİZ 130 %0.09 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %98.50
GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU 113 %0.05 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %96.39
YİĞİT YAZGILI 90 %0.08 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.15
GÜNEŞ BATUM 99 %0.06 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %98.98
MEHMET KURNAZ 19 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.14
SONGÜL ÇAĞLAR 100 %0.07 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %99.78
MURAT YÜKSEL 147 %0.06 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %88.44
MEHMET KÜRŞAT BOZKURT 288 %0.07 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %89.27
SAİM MEHMET SUBAŞI 133 %0.06 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %96.08
GÖKAY ATİLLA BOSTAN 151 %0.08 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.71
YUSUF FEYZİOĞLU 200 %0.08 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %99.82
EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU 62 %0.04 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.60
MEHMET ÇEVİK 228 %0.08 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %94.69
NEVZAT GÜRSOY 110 %0.05 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %97.01
VEFA TÜRKSEVER 228 %0.08 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %94.47
SERKAN ERGEN 181 %0.04 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.62
UFUK ÖZGEN 298 %0.10 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT USTA 102 %0.02 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %94.12
SEMRA GÜMRÜKÇÜ 113 %0.05 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %88.24
AYSEL KORKMAZ 116 %0.06 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÇETİNKAYA 10 %0.03 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %85.65
ZAFER ALPUĞAN 50 %0.05 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %90.77
CEMAL AKYILDIZ 113 %0.08 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %95.13
İBRAHİM TOKGÖZ 63 %0.04 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %91.59
SERDAR MAŞA 136 %0.05 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %94.88
ZERRİN ÖZTÜRK 125 %0.08 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %92.82
YUNUS AKTÜRK 313 %0.08 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %91.55
NURAY KAYA SOLMAZ 177 %0.06 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY EKMEN 64 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı