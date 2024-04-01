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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:20
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %97.87
0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.47
MEHMET PATLAR 118 %0.09 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM KARABOĞA 68 %3.23 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %98.67
AYDIN KINACI 20 %0.11 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %97.40
SATILMIŞ DENGİZ 12 %0.07 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı