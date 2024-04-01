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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:20
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.29
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %83.87
0 %0 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN CANİK 36 %0.12 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı