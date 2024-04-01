|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA PALATIR
|5
|%0.04
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.83
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.29
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %95.56
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %93.81
|0
|%0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %87.10
|0
|%0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %86.11
|0
|%0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %95.09
|ONUR ÖZCAN
|106
|%0.11
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
|YILMAZ TIKIROĞLU
|56
|%0.23
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEDİM YİĞİT
|49
|%0.13
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %99.74
|ZAHİDE SÖNMEZ
|50
|%0.05
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %99.32
|0
|%0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %98.02
|0
|%0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.49
|SEYFİ SÖNMEZ
|168
|%0.12
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