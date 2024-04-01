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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AGAH KUTLU 12 %0.05 Detay
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ 159 %0.08 Detay
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİM DELİGÖZ 2 %0.02 Detay
BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELMİRA KORKMAZ 9 %0.05 Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT BAYRAMOĞLU 45 %0.14 Detay
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN EĞRİ 30 %0.31 Detay
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ 916 %0.16 Detay
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN KESKİN 54 %0.10 Detay
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ÜNALMIŞ 12 %0.04 Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
VOLKAN KILIÇASLAN 252 %0.07 Detay
EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÜNÜVAR 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN AYBARS BİLGİCİER 57 %0.06 Detay
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHRİ ERDEM 6 %0.09 Detay
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN YILDIRIM 14 %0.07 Detay
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRAN ÖZALP 16 %0.04 Detay
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BORA SARIKAYA 9 %0.10 Detay
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM CÖMERT 291 %0.06 Detay
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM KUTLU 17 %0.08 Detay
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN ALKAÇ 290 %0.08 Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OZAN ŞİMŞEK 9 %0.05 Detay
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÜLSOY 99 %0.14 Detay
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZEKİ AYGÜL 31 %0.04 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF TUNÇER 13 %0.07 Detay
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
PERİHAN KARAGÖLLÜ 224 %0.07 Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AYNUR 378 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı