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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ TEKDEMİR 27 %0.09 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCÜMENT TEZEL 64 %0.12 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZIM AYAROĞLU 62 %0.09 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİFAT NARHIN 71 %0.11 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL SUSUZ 284 %0.09 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLAN İNCEYÜREK 32 %0.23 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA TÜRKMENDAĞ 395 %0.08 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ALTIPARMAK 295 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı