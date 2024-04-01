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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN TALAY 31 %0.38 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %99.55
ASIM BULUR 244 %0.12 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %97.51
İBRAHİM KANİ 326 %0.11 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %74.47
0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı