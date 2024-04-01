|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ŞAHİN
|38
|%0.06
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BETÜL KAYA
|41
|%0.09
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|MEHMET KERET
|13
|%0.05
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURTEN KURNAZ
|104
|%0.06
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %87.04
|ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
|12
|%0.02
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
|HÜSEYİN ÇAKICI
|10
|%0.12
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.53
|ZUHAL OF
|244
|%0.10
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
|RAMAZAN ÇALIŞKAN
|157
|%0.06
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|HASAN EROL ASLANOĞLU
|21
|%0.07
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %95.54
|BÜLENT ŞAHİN
|77
|%0.06
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %99.26
|BAİTTİN ERBEY
|128
|%0.42
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ÇALIŞKAN
|18
|%0.09
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|MEHMET DENİZMEN
|116
|%0.15
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN
|61
|%0.27
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|ABDULLAH KARŞILAYAN
|244
|%0.09
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN BULUNMAZ
|17
|%0.19
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|HÜSEYİN CEM ZEREN
|124
|%0.06
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
|TURAN KAYGUSUZ
|42
|%0.06
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR İSMET DAL
|7
|%0.04
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
|MEHMET AKİF CERİT
|37
|%0.14
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
|BÜLENT KARAGÖZ
|107
|%0.07
|Detay
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARMAĞAN GÖRENEL
|29
|%0.04
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.45
|RAMAZAN HAYRİ ARACI
|66
|%0.06
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|GAZİ KENDİGELEN
|67
|%0.18
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
|HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
|34
|%0.04
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|ABDULLAH ÖZOĞLU
|61
|%0.18
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
|İNCİLAY ESEN
|40
|%0.19
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
|HASAN CAN
|73
|%0.14
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %98.15
|ENGİN US
|74
|%0.06
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
|AYŞE GÜL BATIGÜN
|64
|%0.16
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