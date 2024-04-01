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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ŞAHİN 38 %0.06 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BETÜL KAYA 41 %0.09 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
MEHMET KERET 13 %0.05 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURTEN KURNAZ 104 %0.06 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %87.04
ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 12 %0.02 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %97.62
HÜSEYİN ÇAKICI 10 %0.12 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %98.53
ZUHAL OF 244 %0.10 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.45
RAMAZAN ÇALIŞKAN 157 %0.06 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
HASAN EROL ASLANOĞLU 21 %0.07 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %95.54
BÜLENT ŞAHİN 77 %0.06 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %99.26
BAİTTİN ERBEY 128 %0.42 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ÇALIŞKAN 18 %0.09 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
MEHMET DENİZMEN 116 %0.15 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN 61 %0.27 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.73
ABDULLAH KARŞILAYAN 244 %0.09 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN BULUNMAZ 17 %0.19 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %97.46
HÜSEYİN CEM ZEREN 124 %0.06 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.65
TURAN KAYGUSUZ 42 %0.06 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR İSMET DAL 7 %0.04 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %96.03
MEHMET AKİF CERİT 37 %0.14 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.99
BÜLENT KARAGÖZ 107 %0.07 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARMAĞAN GÖRENEL 29 %0.04 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.45
RAMAZAN HAYRİ ARACI 66 %0.06 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
GAZİ KENDİGELEN 67 %0.18 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %96.92
HASAN ATİLLA TÜRKÖZ 34 %0.04 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
ABDULLAH ÖZOĞLU 61 %0.18 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %90.53
İNCİLAY ESEN 40 %0.19 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %92.56
HASAN CAN 73 %0.14 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %98.15
ENGİN US 74 %0.06 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
AYŞE GÜL BATIGÜN 64 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı