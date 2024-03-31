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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:50
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.06
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%66.85
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %67.50
0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %77.94
0 %0 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %71.62
0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %94.74
0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %98.75
0 %0 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %34.21
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %63.67
SERKAN ÖZBAKIR 26 %0.05 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %42.86
0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %44.58
0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı