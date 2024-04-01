|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %73.87
|ŞEREF BOZKURT
|55
|%0.07
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|EVRİM MURAT KARAGÖZ
|39
|%0.13
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLAN ATİLLA YORULMAZ
|35
|%0.22
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %84.34
|SELÇUK SELVİ
|85
|%0.10
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM ÖZBEN
|4
|%0.05
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|YAĞIZ COŞKUN
|25
|%0.10
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.67
|İLYAS YILMAZ
|29
|%0.05
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.59
|GÜZİN BAŞ
|64
|%0.09
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
|MEHMET KAYA
|127
|%0.14
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN KOZAK
|71
|%0.21
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN CAN GİRGİN
|41
|%0.10
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|POLAT SOYTÜRK
|11
|%0.06
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %42.42
|DOĞUKAN AKINCI
|11
|%0.08
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