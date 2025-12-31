Gazze'yi yıkan İsrail'in Türkiye oyunu tutmadı! Katil Netanyahu'nun veto dayatması Trump duvarına çarptı
Gazze’de on binlerce sivilin ölümüne yol açan saldırılarla uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, savaş sonrası dönemde Türkiye’nin olası rolünü “tehdit” olarak sunmaya çalışıyor. İsrail basınına göre Netanyahu yönetimi Ankara’ya veto dayatırken, ABD Başkanı Trump bu dayatmayı sahiplenmedi ve Türkiye seçeneğini masada tuttu. Böylece İsrail’in güvenlik gerekçeleri adı altında yürüttüğü siyasi engelleme çabaları bir kez daha açığa çıktı.
İsrail'in Gazze'de savaş sonrası dönemde Türkiye'nin olası askerî ya da güvenlik rolüne karşı çıkma çabalarına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye seçeneğini tamamen masadan kaldırmadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun itirazlarını kamuoyu önünde teyit etmekten kaçınan Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkilerine vurgu yaparak konunun ilerleyen aşamalarda ele alınacağını söyledi.
Konu İsrail basınında geniş yer buldu.
İsrail merkezli Maariv ve JDN haber sitelerine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Mar-a-Lago'daki görüşmesinde, perde arkasında ele alınan en hassas ve tartışmalı başlıklardan biri Gazze'de savaş sonrası dönemde Türkiye'nin olası askerî ya da güvenlik rolü oldu.Trump’tan Erdoğan’a övgü mesajı: “Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı”
MAARIV: NETANYAHU KARŞI ÇIKTI, TRUMP VETOYU SAHİPLENMEDİ
Maariv haberinde, Netanyahu'nun görüşmede Türkiye'nin Gazze'de askerî ya da güvenlik rolü üstlenmesine yönelik güçlü itirazlarını dile getirdiğini ancak Trump'ın bu talebi kamuoyu önünde açık biçimde benimsemediğini ve İsrail'in Türkiye'ye yönelik olası vetosunu teyit etmekten özellikle kaçındığını yazdı.
Trump'a basın toplantısında Türk güçlerinin Gazze'de konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı doğrudan soruldu. Trump bu ihtimali kesin bir dille reddetmedi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerine vurgu yaptı.
"Başkan Erdoğan mükemmel bir lider ve yakın dostum, ona saygı duyuyorum" diyen Trump, konunun ilerleyen aşamalarda ele alınacağını söyledi. Trump'ın "Bunu konuşacağız" ifadesi, Ankara'nın savaş sonrası Gazze'de üstleneceği bir rolün tamamen dışlanmadığı şeklinde yorumlandı.
JDN: TÜRKİYE GAZZE SONRASI SENARYOLARIN DIŞINDA BIRAKILMADI
İsrail merkezli JDN haber sitesinde yer alan değerlendirmede ise, Trump'ın Gazze'de Türkiye'nin olası rolünü açıkça reddetmediği, aksine konunun ilerleyen süreçte ele alınabileceğini ifade ettiği vurgulandı. Haberde, Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerine özellikle dikkat çektiği ve bu nedenle Ankara'nın Gazze sonrası senaryolardan tamamen dışlanmadığı belirtildi.
JDN'ye göre, Trump'ın Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılması ihtimaline "net bir hayır" demekten kaçınması, İsrail siyasi ve güvenlik çevrelerinde dikkatle not edildi. Bu tutum, sınırlı bir diplomatik kapının açık bırakıldığı şeklinde değerlendirildi.
NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN TEK KONUSU GAZZE DEĞİL
Maariv'in değerlendirmesinde, Türkiye meselesi toplantıda tek başına ele alınmadı.
Trump, Gazze konusunda Türkiye'ye temkinli bir açıklık gösterirken, İran başlığında İsrail'e güçlü bir kamuoyu desteği sundu. Haberlere göre Trump, Tahran'ın nükleer ya da füze programlarında ilerleme kaydetmesi hâlinde askerî seçeneğin masada olduğuna dair net ve sert mesajlar verdi. Bu tutum, İsrail açısından Washington'dan gelen güçlü bir güvenlik teminatı olarak yorumlandı.
"DENGE VE KARŞILIKLI ANLAYIŞ" DİPLOMASİSİ
İsrail basınına göre bu iki unsurun birlikte ele alınması, Netanyahu–Trump görüşmesinin tekil bir meseleye odaklanmadığını ortaya koydu. Gazze'de Türkiye'ye yönelik ihtiyatlı bir İsrail esnekliği, İran cephesinde ise sert bir Amerikan desteği, görüşmenin bir "denge ve karşılıklı anlayışlar paketi" çerçevesinde yürütüldüğünü gösterdi.
Bu tablo, Mar-a-Lago'daki temasların yalnızca Gazze özelinde değil, Orta Doğu'daki daha geniş güç dengelerini yeniden şekillendirmeyi hedefleyen bir diplomatik çerçeve sunduğu şeklinde değerlendirildi.