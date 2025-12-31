PODCAST CANLI YAYIN

A Para'nın renkli programı "Biz Bize" yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor!

A Para’nın renkli programı “Biz Bize”, yılbaşında Türkiye’nin yıldızlarını bir araya getiriyor. Merve Yurtyapan ve Sinan Özedincik’in sunduğu program, izleyiciyi eğlenceye ve müziğe doyurmaya geliyor

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
2025 yılını uğurlayıp 2026'ya 'merhaba' demeye hazırlandığımız bu büyülü gecede, A Para adeta bir "yıldızlar geçidi" sunuyor. "Biz Bize" programı, yılbaşı gecesini evde geçirmeyi planlayan milyonlarca izleyiciyi renkli konuklarıyla buluşturuyor. Bu akşam özel bölümüyle ekranlarda olacak programa; sesleriyle herkesin takdirini toplayan Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Emre Altuğ, Bengü, Petek Dinçöz ve Tuğba Özerk konuk oluyor. Merve Yurtyapan ve Sinan Özedincik'in sunduğu bu özel gecede; izleyici sohbet, müzik ve eğlence dolu bir gece bekliyor.

