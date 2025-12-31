Bu akşam televizyonda neler var? 31 Aralık 2025 yılbaşı TV programları: ATV, Star, TV8...
31 Aralık 2025 TV yayın akışı yılbaşı gecesini evinde televizyon keyfiyle geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ulusal kanallar yeni yıla özel hazırladıkları eğlence programları, yarışmalar, konserler ve özel bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam TV’de hangi yılbaşı programları var? İşte 31 Aralık 2025 gecesi ekranlarda olacak yılbaşı özel yapımları.
Eğlence ve müzik ağırlıklı programların öne çıktığı yılbaşı gecesinde sevilen formatlar özel bölümleriyle ekrana geliyor.
Yılbaşı Gecesi Ekrana Gelecek Programlar
ATV: Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel
Kanal D: Şarkılar Bizi Söyler
TRT 1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
Show TV: Güldür Güldür Show
Star TV: İbo Show Yılbaşı Özel
TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
02:00 - Ölümlü Dünya
04:30 - Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Şarkılar Bizi Söyler
23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 - Şarkılar Bizi Söyler
00:30 - Çok Akustik
03:00 - Poyraz Karayel
05:00 - Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
01:15 - Eltilerin Savaşı
03:00 - Kızılcık Şerbeti
05:15 - Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 – Star Haber
20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel
05:00 - Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım