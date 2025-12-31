PODCAST CANLI YAYIN

Bu akşam televizyonda neler var? 31 Aralık 2025 yılbaşı TV programları: ATV, Star, TV8...

31 Aralık 2025 TV yayın akışı yılbaşı gecesini evinde televizyon keyfiyle geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ulusal kanallar yeni yıla özel hazırladıkları eğlence programları, yarışmalar, konserler ve özel bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bu akşam TV’de hangi yılbaşı programları var? İşte 31 Aralık 2025 gecesi ekranlarda olacak yılbaşı özel yapımları.

Eğlence ve müzik ağırlıklı programların öne çıktığı yılbaşı gecesinde sevilen formatlar özel bölümleriyle ekrana geliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Yılbaşı Gecesi Ekrana Gelecek Programlar

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel

Kanal D: Şarkılar Bizi Söyler

TRT 1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

Show TV: Güldür Güldür Show

Star TV: İbo Show Yılbaşı Özel

TV8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

(Takvim Foto Arşiv)

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
02:00 - Ölümlü Dünya
04:30 - Kardeşlerim

(Takvim Foto Arşiv)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Şarkılar Bizi Söyler
23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 - Şarkılar Bizi Söyler
00:30 - Çok Akustik
03:00 - Poyraz Karayel
05:00 - Üç Kız Kardeş

(Takvim Foto Arşiv)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
01:15 - Eltilerin Savaşı
03:00 - Kızılcık Şerbeti
05:15 - Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 – Star Haber
20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel
05:00 - Söz

(Takvim Foto Arşiv)

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım