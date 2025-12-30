Masterchef'te altın önlüğü kim kazandı? 8. önlüğü kazanan yarışmacı kim?

MasterChef All Star'da final yolunda heyecan sürüyor. 29 Aralık Pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümde yarışmacılar bu sezonun son altın önlüğünü kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Mehmet Şef'in özel tarifinin yapıldığı gecede iki etaplı zorlu mücadelenin ardından kazanan isim netleşti.

(MasterChef All Star) Son altın önlük Kıvanç'ın! Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Mehmet Şef'in tabağını en başarılı şekilde hazırlayan Kıvanç, MasterChef All Star'da verilen 8'inci ve son altın önlüğün sahibi oldu.