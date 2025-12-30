Masterchef'te altın önlüğü kim kazandı? 8. önlüğü kazanan yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da final yolculuğu hız kazandı. 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar sezonun son altın önlüğünü kazanmak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Mehmet Şef’in özel tabağının yapıldığı gecede hem altın önlüğün sahibi belli oldu hem de yarışmaya veda eden isimler netleşti. Peki Masterchef'te altın önlüğü kim kazandı? 8. önlüğü kazanan yarışmacı kim?
Son altın önlük Kıvanç'ın!
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Mehmet Şef'in tabağını en başarılı şekilde hazırlayan Kıvanç, MasterChef All Star'da verilen 8'inci ve son altın önlüğün sahibi oldu.
Aynı gecede 8 yarışmacı elendi
Altın önlük mücadelesinin ardından yapılan eleme gecesinde 8 yarışmacı MasterChef All Star'a veda etti.
Yarışmada kalan isimler ise finale bir adım daha yaklaşmış oldu.
MasterChef Altın önlüğü hangi yarışmacılar kazandı?
Bu sezon altın önlüğü kazanan yarışmacılar şöyle sıralandı:
- Sergen
- Hasan
- Çağatay
- Barbaros
- Ayaz
- Kerem