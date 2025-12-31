İsrail’den Gazze’deki yardım kuruluşlarına toplu yasak: 37 STK hedefte!

İsrail, Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarına yönelik yeni bir yasal düzenlemeyi devreye sokarak, aralarında dünyanın en tanınmış insani yardım örgütlerinin de bulunduğu en az 37 sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama kapsamında, yeni kayıt ve lisans şartlarını yerine getirmeyen kuruluşların faaliyetleri askıya alınacak; 1 Mart'tan itibaren ise İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ü terk etmeleri istenecek.

İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu adımın "güvenlik ve şeffaflık" gerekçesiyle atıldığı yalanı ortaya atıldı. Tel Aviv yönetimi, yardım kuruluşlarının bünyesinde "terörle bağlantılı unsurların faaliyet göstermesinin önleneceğini" öne sürerken, Gazze'deki insani yardımların etkilenmeyeceğini iddia etti. Ancak sahadaki tablo ve uluslararası tepkiler, bu iddiayla tamamen çelişiyor.