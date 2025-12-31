Hangisi Baba'nın çekimleri sırasında Coppala'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğinde Pacino'dan aldığı bir cevap değildir?
"Kim Milyoner Olmak İster", yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
A:İtalyanca bilmiyorum
B:Vals yapmayı bilmiyorum
C:Araba sürmeyi bilmiyorum
D:Beni neden seçtin, bilmiyorum
Cevap D