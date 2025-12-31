ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Soru: Hangisi Baba'nın çekimleri sırasında Coppala'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğinde Pacino'dan aldığı bir cevap değildir?

A:İtalyanca bilmiyorum

B:Vals yapmayı bilmiyorum

C:Araba sürmeyi bilmiyorum

D:Beni neden seçtin, bilmiyorum

Cevap D