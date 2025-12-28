PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Televizyon Videoları
Milyoner'de şaşırtan anlar: İlk soruda elendi!
Milyoner'de şaşırtan anlar: İlk soruda elendi!
Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 22:51
Abone Ol
Yazı Boyutu
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Oktay Kaynarca'nın sunumuyla tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı ilk soruda heyecanına yenik düşerek yanlış cevap verdi ve elendi. İşte o soru....
Bunlar da Var
03:09
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin, eşinin doğum gününde çekilen görüntüsü ortaya çıktı
27.12.2025
Cumartesi
01:21
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
26.12.2025
Cuma
00:29
Arda Güler’den olay tatil paylaşımı: Karlı havada buzlu suya girdi
26.12.2025
Cuma
02:27
Kars'ta meydan muhaberesi gibi kavga kamerada: 7 yaralı
26.12.2025
Cuma
CANLI YAYIN