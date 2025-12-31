İstanbul'da vapur seferlerine "Galata" ayarı: Saatler belli oldu

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 16:09

İstanbul 1 Ocak'ta Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşuyor.

VAPUR SEFERLERİNE AYAR

Bu kapsamda Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımının 04.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak olması nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.