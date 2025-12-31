NBA All Star oylaması bitti mi, nasıl oy verilir? Alperen Şengün ilk sonuçlarda kaçıncı sırada?
NBA’de sezonun en çok ilgi gören vitrinlerinden biri olan All-Star süreci, taraftarların yoğun katılımıyla devam ediyor. Türk basketbolunun son yıllardaki en önemli temsilcilerinden Alperen Şengün, Batı Konferansı’nda yıldız isimlerle birlikte oy pusulasında yer alırken ilk oylama tablosu da netleşmiş durumda.
Houston'da sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcu, taraftar oyları sayesinde All-Star yolunda önemli bir eşik daha aştı.
All-Star 2026 için geri sayım başladı
NBA'in 75. All-Star organizasyonu öncesinde heyecan giderek artıyor. Şubat 2026'da ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ta yer alan Intuit Dome'da oynanacak dev karşılaşma öncesinde, oylama süreci tüm hızıyla sürüyor.
All-Star ilk beşleri belirlenirken taraftar oyları kritik bir rol oynuyor. Toplam oyun yüzde 50'si taraftarlara, yüzde 25'i aktif NBA oyuncularına, yüzde 25'i ise medya paneline ait.
NBA All-Star oylaması ne zaman sona erecek?
NBA tarafından açıklanan resmi takvime göre All-Star oylamasında son tarih belli oldu.
Oylamanın biteceği gün: 14 Ocak 2026
Bu tarihin ardından her konferansta en çok oyu alan beş oyuncu, All-Star sahnesinde yer alma hakkı kazanacak.
Alperen Şengün ilk sonuçlarda kaçıncı sırada?
Açıklanan ilk taraftar oylaması sonuçları, Alperen Şengün'ün yarışta güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor. Houston Rockets formasıyla Batı Konferansı'nda mücadele eden milli oyuncu, forvet/pivot kategorisinde üst sıralara tırmanmış durumda.
Toplam oy: 308.346
Sıralama: Batı Konferansı forvetleri arasında 11. sıra
Oylama süreci ilerledikçe tablonun değişmesi ve Şengün'ün daha üst basamaklara yükselmesi bekleniyor.
NBA All-Star oylaması nasıl yapılır?
NBA All-Star oylaması ligin resmi platformu olan vote.nba.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sezon pozisyon sınırlamasının kaldırıldığı oylamada, Türkiye'den iki isim yer alıyor: Alperen Şengün ve Adem Bona.
Taraftarlar, belirlenen tarihe kadar her gün oy kullanarak favori oyuncularının All-Star sahnesine çıkmasına katkı sağlayabiliyor.