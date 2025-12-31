NBA All Star oylaması bitti mi, nasıl oy verilir? Alperen Şengün ilk sonuçlarda kaçıncı sırada?

Houston'da sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcu, taraftar oyları sayesinde All-Star yolunda önemli bir eşik daha aştı.

All-Star ilk beşleri belirlenirken taraftar oyları kritik bir rol oynuyor. Toplam oyun yüzde 50'si taraftarlara, yüzde 25'i aktif NBA oyuncularına, yüzde 25'i ise medya paneline ait.

NBA All-Star oylaması ne zaman sona erecek?

NBA tarafından açıklanan resmi takvime göre All-Star oylamasında son tarih belli oldu.

Oylamanın biteceği gün: 14 Ocak 2026

Bu tarihin ardından her konferansta en çok oyu alan beş oyuncu, All-Star sahnesinde yer alma hakkı kazanacak.