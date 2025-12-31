Galatasaray ve Trabzonspor'dan Süper Kupa için erteleme talebi!

TFF Süper Kupa yarı final maçında karşılaşacak Galatasaray ve Trabzonspor 'dan ortak bir talep geldi. Galatasaray, TFF'ye 5 Ocak'taki TFF Süper Kupa yarı final maçının ertelenmesi yönünde talepte bulundu. Trabzonspor da aynı başvuruyla federasyonun kapısını çaldı.





TFF'nin, kulüplerin bu talebine vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyor.



Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.