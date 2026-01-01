Şerif Ercan

PODCAST CANLI YAYIN
İşleri çocuklara bırakıp Çin'e gidecek!

Eklenme Tarihi 1 Ocak 2026

Leyla Alaton, 2026'da az çalışıp çok gezecek. "Üçüncü neslin vakti geldi" diyen Alaton, sorumluluklarını çocuklarına devredip Çin'i keşfe çıkacak.


LEYLA ALATON EMEKLİLİĞE HAZIRLANIYOR

Çoğumuz gibi sosyetenin ünlü isimleri de 2026 için planlar yapıp kendilerine hedef belirledi. Ünlü iş kadını Leyla Alaton'un yeni yıl için yaptığı planları öğrendim. Alaton, yeni yılda emekliye ayrılmaya hazırlandığının sinyallerini verdi. Babasının kurucularından olduğu holdingdeki yöneticiliğinin yanı sıra kendi kurduğu şirketlerden dolayı yoğun bir iş hayatı olan Leyla Hanım, 2026 yılı için daha yavaş bir hayat planlamış. Bunun için oğulları Efe Eros ve Alp Atlas'a sorumluluklarını devretmeye hazırlanıyormuş. Leyla Hanım, "2026'da sorumluluklarımı azaltıp çocuklarıma sorumluluk vermek istiyorum. Artık onların sorumluluğunda işlerin yürümesini sağlamak istiyorum. Ben de onlara danışmanlık yapacağım. Üçüncü neslin işin içine girme vakti geldi" dedi.

"ÇİN'İ GEZECEĞİM"
Leyla Hanım, doğacak boşluğu neyle dolduracağını da anlattı: "Gezeceğim... Hiç gitmediğim yerlere gideceğim. Özellikle Çin'i detaylı bir şekilde gezmek istiyorum."


YENİ YIL COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞADILAR

Markaların yeni yıl davetlilerinin sonuncusu önceki gün gerçekleşti. Amerikalı bir moda markasının, yeni yılın gelişini kutlamak için verdiği davet, Pelin Akil, Gamze Erçel, Meriç Küçük, Emre Yusufi gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Davetin ev sahibi moda markası olduğu için olsa gerek konukların şıklıkları dikkat çekçiydi. Davette konuklar bir yandan 2026'ya girecek olmanın heyecanını yaşarken bir yandan da yeni yıl dileklerini paylaştılar. Konuklar, yeni yıl dileklerini yazıp mekanda oluşturulan dilek köşesindeki şeffaf cam kürelerin içine koydular. Bol sohbetle geçen bu davetle birlikte markaların yeni davetleri de son bulmuş oldu.

