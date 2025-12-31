Prens Dizisinin Yıldızı O Ses Türkiye Koltuğunda: Giray Altınok Kimdir ve Kaç Yaşında?

GİRAY ALTINOK EVLİ Mİ VE EŞİ KİM? AİLE HAYATINA DAİR DETAYLAR

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Giray Altınok, 2018 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile birleştirdi. İstanbul İstinye'de gerçekleşen şık bir kır düğünüyle evlenen çift, sanat camiasının örnek gösterilen ikilileri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda ise çiftin hayatındaki en büyük mutluluk gerçekleşti. 21 Eylül 2024 tarihinde "Emir" adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Altınok ve Diktaş, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor. Sosyal medyada zaman zaman paylaştıkları samimi aile pozları, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.