Prens Dizisinin Yıldızı O Ses Türkiye Koltuğunda: Giray Altınok Kimdir ve Kaç Yaşında?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna oturarak tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Giray Altınok, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Hem oyunculuğu hem de kendine has mizah anlayışıyla kaleme aldığı senaryoları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, sosyal medyada da gündemden düşmüyor. İşte Tokat'tan başlayıp dijital platformların zirvesine uzanan o merak uyandırıcı başarı hikayesi...

GİRAY ALTINOK'UN HAYAT HİKAYESİ VE KARİYER BASAMAKLARI

1983 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya gelen Giray Altınok, aslen İzmir Seferihisarlı bir ailenin ferdi olarak büyüdü. Eğitim hayatını Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlayan Altınok, içindeki oyunculuk tutkusuna yenik düşerek İstanbul'un yolunu tuttu. Akademi 35 Buçuk'ta aldığı profesyonel eğitim, onun bugünkü dev kariyerinin temellerini attı.

Ünlü oyuncunun ekran yolculuğu 2011 yılında "Kaybedenler Kulübü" filmiyle başladı. Ancak asıl büyük parlamasını tiyatro ve komediyi harmanladığı sahnelerde gerçekleştirdi. İşte kariyerinde öne çıkan bazı kritik dönemeçler:

  • Sinema Girişi: Kaybedenler Kulübü, Labirent ve Vücut gibi yapımlarda farklı karakterlere hayat verdi.

  • Güldür Güldür Show: Programdaki özgün tiplemeleriyle milyonların sevgisini kazandı.

  • Senaristlik Başarısı: Hababam Sınıfı Yeniden filminin senaryosuna imza atarak kaleminin gücünü kanıtladı.

  • Prens Fenomeni: BluTV platformunda yayınlanan ve büyük ses getiren "Prens" dizisinin hem başrolünü üstlendi hem de senaryosunu yazdı.

GİRAY ALTINOK EVLİ Mİ VE EŞİ KİM? AİLE HAYATINA DAİR DETAYLAR

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Giray Altınok, 2018 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile birleştirdi. İstanbul İstinye'de gerçekleşen şık bir kır düğünüyle evlenen çift, sanat camiasının örnek gösterilen ikilileri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda ise çiftin hayatındaki en büyük mutluluk gerçekleşti. 21 Eylül 2024 tarihinde "Emir" adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Altınok ve Diktaş, ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor. Sosyal medyada zaman zaman paylaştıkları samimi aile pozları, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

PRENS DİZİSİNİN MUTFAĞINDAN ÇIKAN BAŞARI: KARAKTER VE SENARYO

Giray Altınok denilince son yıllarda akla gelen ilk şey şüphesiz "Prens" karakteri oluyor. Bongomia Krallığı'nın sevilmeyen ve kimsenin ismini bile bilmediği "Prens"ini canlandıran oyuncu, dizideki replikleriyle dijital dünyada bir akım başlattı. 🤴 Kendi yazdığı bu karakterle Türk komedi dünyasına taze bir soluk getiren Altınok, modern mizahın en güçlü temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.

OYUNCU CANSU DİKTAŞ İLE 2018 YILINDA EVLENDİ

Giray Altınok, 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile nikah masasına oturdu. Çiftin birlikteliği, evlilik öncesinde yedi yıllık bir geçmişe dayanıyor. İstanbul İstinye'de düzenlenen bir kır düğünüyle evlenen ikili, o tarihten bu yana beraberliklerini sürdürüyor. Cansu Diktaş da Altınok gibi oyunculuk sektöründe yer alıyor ve çift zaman zaman aynı projelerde de birlikte çalışma imkanı buluyor.

OĞLU EMİR DÜNYAYA GELDİ

Çiftin aile hayatındaki en önemli gelişmelerden biri 2024 yılında yaşandı. Altınok ve Diktaş çifti, 21 Eylül 2024 tarihinde ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Oğullarına Emir ismini veren çift, sosyal medya hesaplarından bebekleriyle ilgili paylaşımlar yaparak bu mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

