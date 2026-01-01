PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İlk sevgilinin ardından...
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları

İlk sevgilinin ardından...

Eklenme Tarihi 1 Ocak 2026

Selda hanım, öncelikle size ve okurlarınıza mutlu bir yıl diliyorum... Kendi adıma 2025'i büyük bir acıyla kapadım; İlk aşkım Kalamışlı Ali'mi kaybettim. Benimle yıllar öncesine, o deniz kıyısına Köhne'ye gelir misiniz? Vedat Sakman şarkıları eşliğinde yaşadığımız aşklarımızı anmaya... Neşe'nin Yaşar Morpınar'a... Ali Ataman'ın Sarıkız'ına duyduğu o güzelim sevdalara... Aman Tanrım'ız, hepimiz ne kadar güzelmişiz? Ne kadar güzel sevmişiz? Peki neden bu kadar mazide kalmış her şey de... neden hala bu kadar taze? Aslında biz yaşlı kuşak gelemeyiz böyle şarkılara di mi Selda hanım? Kalbimizi ince ince sızlatan nağmeler bize iyi gelmez. Ama yine de dinliyorum, "...çünkü ayrılık da sevdaya dahil" diyor Vedat Sakman, "...çünkü ayrılanlar hala sevgili..." Mutlu yıllar herkese... Rumuz; SEVDALI SİZE DE MUTLU YILLAR DİLİYORUM


S.U. CEVAP; Sevda hanım kaybınıza ben de rahmet diliyorum. Bu gün yeni yılın son günü ve şu an ben de dostum Vedat Sakman'ın aynı şarkısını dinleyerek cevap yazıyorum... Şarkılarla şu dünyadan yok olup giden bütün aşklara selam olsun...

