2026’da 87 milyonu ilgilendiren yenilikler devreye girecek! Kazançlar artacak... Reform yılı olacak
Bu yıl işçilerden memurlara, işsizlerden stajyerlere, yaşlılardan emeklilere kadar herkesin geliri artacak. Kimileri yıl içinde iki kez zam alacak. Emeklilere ve kamu işçilerine ayrıca ikramiye de ödenecek. Önemli reformlar için de düğmeye basılacak...
Yeni yıl sosyal güvenlik alanında pek çok yeniliğe sahne olacak. Çalışan-çalışmayan hemen herkesin geliri artacak. Milyonları ilgilendiren reformlar için de düğmeye basılacak. İşte 2026 yılının kazanç takvimi...
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 12 seviyesinde bekleniyor. Temmuz zammını da 2025'in ilk yarısındaki enflasyon belirleyecek.
REFAH PAYI VE TABAN AYLIK
Ocak ve Temmuz aylarında refah payı, taban aylık artışı gibi ek iyileştirmeler de gündeme gelecek. Özellikle SSK emeklileriyle memur emeklilerinin bu ay ki zam oranları arasında yaklaşık 6.5 puanlık fark olması refah payı beklentilerine yol açtı. Halen ek ödeme dahil 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de taban aylık zammıyla yeniden belirlenmesi bekleniyor.
MART VE MAYIS'TA YENİ İKRAMİYE
Emekliler bu yıl da iki bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle ikramiye büyük ihtimalle 16-19 Mart tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 18-26 Mayıs tarihleri arasında Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Halen emeklilerin ikramiye tutarı bayram başına 4 bin lira. Bu tutarda da bir güncelleme bekleniyor. Artış kararı alınırsa büyük bir ihtimalle Mart ayı başında yasal düzenleme yapılacak.
PROMOSYONA YENİ YIL ZAMMI
Emeklilere, dul ve yetimlere maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından ödenen promosyonda kampanyalar 2025'in son günlerinde hareketlendi. Hem Ocak'taki maaş zamları hem de Nisan'dan itibaren 2 milyona yakın emeklinin 3 yıllık taahhüdünün dolacak olması promosyonda rekabeti büyütecek. Bu nedenle promosyon avantajının büyümesi bekleniyor. Hatta SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalaması yönünde beklentiler bulunuyor.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK GELİYOR
Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacak. Çalışırken tasarrufları artıracak bu uygulama ile emeklilikte ikinci bir gelir imkanı sağlanacak. Yeni OVP'de bu reformun 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörüldü. Yani bu yasama yılı bitmeden TBMM gündemine taşınması söz konusu olabilecek.
BAĞ-KUR'LUYA 7200 GÜN YASASI
Bağ- Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söylemişti. İki bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarda en önemli unsur düzenlemenin kapsamı olacak. Hem hangi esnafın kapsama gireceği hem de tarih konusu masaya yatırılacak. Burada tüm esnafın mı yoksa küçük esnafın mı kapsama alınacağı çalışmalar sonucu belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek. Erken emeklilik imkanı, esnafa önemli bir prim maliyeti avantajı da sağlayacak.
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI
KAMU ÇALIŞANINA İKİ ARTIŞ
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlara ve memur emeklilerine bu ay yüzde 11 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre bu artış yüzde 18 seviyesinde bekleniyor. 6.5 milyonluk bu kitleye bir zam da Temmuz'da yapılacak. Hakem Kurulu kararı kapsamında maaşlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark yansıtılacak.
YAŞLIYA-ENGELLİYE YENİ MAAŞ
65 yaş ve engelli aylıkları, evde bakım parası, kronik hastalık yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) gibi ödemeler Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki, sosyal yardım alıp iş arayanlara verilen destekler de asgari ücretle artacak. Sosyal desteklerden yararlanmak için bakılan gelir kriteri yeni asgari ücretle güncellendi.
KAMU İŞÇİSİNE İKİ ARTIŞ VE İKRAMİYE
700 bin kamu işçisinin maaşı toplu sözleşme kapsamında bu yıl iki kez artırılırken, 52 günlük de ilave tediye (ikramiye) ödenecek. İkramiyenin yarısı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük bölümü de yılın ikinci yarısında hesaplara yatırılacak.
GELİRİ YETMEYENE VATANDAŞLIK MAAŞI
Sosyal yardım sisteminde devrim yaratacak olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulaması bu yıl hayata geçirilecek. 2027'de de tüm Türkiye'ye yayılacak. Hane içindeki kişi başı geliri belirli bir standardın altında kalan ailelere "vatandaşlık maaşı" yatırılacak.
ANNEYE DAHA ÇOK İZİN
Yeni yılın ilk reformlarından biri doğum izinlerine yönelik olacak. Doğum izninin teşvik edilmesi için annelere verilen 16 haftalık iznin süresinin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni de yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak. İşçi babalar da memurlar gibi 10 gün babalık izni yapabilecek. Çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak. 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRET HERKESE YANSIYACAK
TÜM ÇALIŞANLAR
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin maaşı bugünden itibaren net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira olarak uygulanacak. Maaşını çalışarak alanlar 31 Ocak'tan itibaren zamlı ödemeyi hesaplarında görecek. Asgari ücretle birlikte özel sektörde daha yüksek maaşla çalışanlara yapılacak ödemeler de yeniden belirlenecek. Ayrıca tüm çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.
İŞSİZE 26.223 TL
Damga vergisi kesilmiş en düşük işsizlik maaşı 10 bin 323 lira 24 kuruştan 13 bin 111 lira 71 kuruşa (4 aylık kazancı 28 bin 75 lira olanlar için), en çok da 20 bin 646 lira 49 kuruştan 26 bin 223 lira 44 kuruşa yükseldi.
RAPORLUYA EN AZ 550,51 TL
Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 433,43 liradan 550,51, ayakta tedavide 577,90 liradan 734 liraya çıktı.
ANNEYE EN AZ 82.208 T
Doğum izninde olan annelere 112 gün için en az 64 bin 724 lira rapor parası ödenirken, bu tutar 82 bin 208 liraya yükseldi.
YARI ZAMANLI ÇALIŞANA DA ZAM
Doğum izni sonrası isteyen yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR her ay için 12 bin 904 lira öderken, bu tutar 16 bin 389 liraya ulaştı. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışana İŞKUR toplam 32 bin 779 lira verecek.
STAJYERE 8.422 TL
Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde 4 bin 211, daha çok personeli olan yerlerde ise 8 bin 422 liraya çıktı.
TAZMİNATLAR YÜKSELDİ
Kıdem tazminatında en düşük tutar net 25 bin 808 liradan 32 bin 779 liraya çıktı. 53 bin 919 lira olan tavanında ise yaklaşık yüzde 18 artış bekleniyor. Bu arada artan maaşlar ihbar tazminatına da yansıyor. Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı 2 haftalık ödemede 12 bin 985, 4 haftalıkta 25 bin 969, 6 haftalıkta 38 bin 954, 8 haftalıkta 51 bin 938 liraya yükseldi.
BU AY BAŞLADI
1 OCAK: Yeni asgari ücret yürürlüğe girdi.
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
5 OCAK: Zam oranı belli olacak.
15 OCAK: Memurlara zamlı maaş
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
31 OCAK-1 ŞUBAT: Asgari ücretliye zamlı maaş
MAYIS'TA DA İKRAMİYE VAR
27-30 MAYIS: Kurban Bayramı
18-26 MAYIS: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin tahmini ödeme tarihi
İLK İKRAMİYE MART'TA
20-22 MART: Ramazan Bayramı
16-19 MART: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin tahmini ödeme tarihi
TEMMUZ'DA MAAŞLAR DEĞİŞECEK
1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş
17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş