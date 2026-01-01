2026’da 87 milyonu ilgilendiren yenilikler devreye girecek! Kazançlar artacak... Reform yılı olacak

Fotoğraf, (takvim.com.tr) MART VE MAYIS'TA YENİ İKRAMİYE

Emekliler bu yıl da iki bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle ikramiye büyük ihtimalle 16-19 Mart tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 18-26 Mayıs tarihleri arasında Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Halen emeklilerin ikramiye tutarı bayram başına 4 bin lira. Bu tutarda da bir güncelleme bekleniyor. Artış kararı alınırsa büyük bir ihtimalle Mart ayı başında yasal düzenleme yapılacak.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) PROMOSYONA YENİ YIL ZAMMI Emeklilere, dul ve yetimlere maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından ödenen promosyonda kampanyalar 2025'in son günlerinde hareketlendi. Hem Ocak'taki maaş zamları hem de Nisan'dan itibaren 2 milyona yakın emeklinin 3 yıllık taahhüdünün dolacak olması promosyonda rekabeti büyütecek. Bu nedenle promosyon avantajının büyümesi bekleniyor. Hatta SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalaması yönünde beklentiler bulunuyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) TAMAMLAYICI EMEKLİLİK GELİYOR Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacak. Çalışırken tasarrufları artıracak bu uygulama ile emeklilikte ikinci bir gelir imkanı sağlanacak. Yeni OVP'de bu reformun 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörüldü. Yani bu yasama yılı bitmeden TBMM gündemine taşınması söz konusu olabilecek.

Fotoğraf (AA) BAĞ-KUR'LUYA 7200 GÜN YASASI Bağ- Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söylemişti. İki bakanlık tarafından yürütülecek çalışmalarda en önemli unsur düzenlemenin kapsamı olacak. Hem hangi esnafın kapsama gireceği hem de tarih konusu masaya yatırılacak. Burada tüm esnafın mı yoksa küçük esnafın mı kapsama alınacağı çalışmalar sonucu belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek. Erken emeklilik imkanı, esnafa önemli bir prim maliyeti avantajı da sağlayacak.