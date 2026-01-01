ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı "A.B.İ." dizisinin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 13 Ocak Salı akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doğan'ın hayatının nasıl değiştiğini anlattığı sahneler dikkat çekerken, karakterin geçmişiyle ve ailesiyle olan bağına dair güçlü ipuçları veriliyor. Doğan'ın yaşadıklarını kendi ağzından aktardığı anlar, izleyicide karakterin iç dünyasına dair derin bir merak uyandırıyor.

