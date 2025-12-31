PODCAST CANLI YAYIN

Kim Milyoner Olmak İster'de Seda Sayan'dan yarım milyonluk soruda beklenmedik hamle! Telefon jokerinde Enis Arıkan var

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yıldızlar geçidine sahne oldu. Programa Semicenk, Özcan Deniz ve Ali Congun gibi birbirinden ünlü isimler katılırken Seda Sayan'ın performansı geceye damga vurdu. Seda Sayan telefon jokerinde Enis Arıkan'ı tercih ederken, 500 bin TL'lik soruda yarışmadan çekilerek herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşına özel programıyla Oktay Kaynarca'nın enerjik sunumu ve birbirinden ünlü konuklarıyla yine izleyicileri ekrana kilitledi.

Takvim Logo

Sanat dünyasının sevilen isimlerinin yarıştığı özel bölüme, Seda Sayan'ın performansı ve verdiği sürpriz karar damga vurdu.

Takvim Logo

Yarışmaya büyük bir heyecanla başlayan Seda Sayan, soruları birer birer yanıtlayarak yüksek ödüllere doğru emin adımlarla ilerledi.

Takvim Logo

Kritik bir soruda takılan Sayan, "Telefon Jokeri" hakkını kullanarak Enis Arıkan'ı aradı.

Takvim Logo

İkilinin arasındaki samimi diyaloglar stüdyodakileri ve ekran başındakileri gülümsetti.

Takvim Logo

Seda Sayan, Enis Arıkan'ın "bana güvenme" demesine rağmen soruyu doğru cevaplayarak bir sonraki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Takvim Logo

500 BİN TL'LİK SORUDA BEKLENMEDİK HAMLE

Yarım milyonluk soruda uzun süre düşünen ve seçenekler arasında kalan ünlü sanatçı, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

Milyoner'e damga vuran soru
Takvim Logo

"1898'de ilk elektrikli işitme cihazını icat eden Miller Reese Hutchison, 1908'de hangisinin patentini almıştır?" sorusu karşısında risk almak istemeyen Sayan, yarışmadan çekilme kararı alarak kazandığı ödülü garanti altına aldı.

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...

Takvim Logo

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde yaşanan diğer renkli anlar...