Kim Milyoner Olmak İster'de Seda Sayan'dan yarım milyonluk soruda beklenmedik hamle! Telefon jokerinde Enis Arıkan var
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yıldızlar geçidine sahne oldu. Programa Semicenk, Özcan Deniz ve Ali Congun gibi birbirinden ünlü isimler katılırken Seda Sayan'ın performansı geceye damga vurdu. Seda Sayan telefon jokerinde Enis Arıkan'ı tercih ederken, 500 bin TL'lik soruda yarışmadan çekilerek herkesi şaşırttı.
